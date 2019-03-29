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В порту под Одессой прогремел взрыв: есть пострадавшие
В пятницу, 29 марта, в морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) взорвалась емкость для хранения зерна. Ранее на военном полигоне под Черниговом прогремел взрыв. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, по имеющейся предварительной информации, взрыв и последующее возгорание в порту многотонной емкости для хранения зерновых культур произошли во время загрузки зерна.
«В результате ЧП травмирован человек, который неподалеку проводил сварочные работы, — сказали в полиции. — Он госпитализирован с ожогами лица».
Предварительная причина взрыва — мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в указанной емкости.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции, а также спасатели. После установления обстоятельств происшествия ему будет дана надлежащая правовая квалификация.
Напомним, прокуратура назвала причины взрыва в Кропивницком. Кроме того, подозреваемый в чрезвычайном происшествии в Кропивницком попытался сбежать из Украины.
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