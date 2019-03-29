27.12 / 27.37 30.42 / 30.86
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В порту под Одессой прогремел взрыв: есть пострадавшие

20:32 29 марта 2019 160
емкости с зерном
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 29 марта, в морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) взорвалась емкость для хранения зерна. Ранее на военном полигоне под Черниговом прогремел взрыв. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, по имеющейся предварительной информации, взрыв и последующее возгорание в порту многотонной емкости для хранения зерновых культур произошли во время загрузки зерна.

«В результате ЧП травмирован человек, который неподалеку проводил сварочные работы, — сказали в полиции. — Он госпитализирован с ожогами лица».

Предварительная причина взрыва — мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в указанной емкости.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции, а также спасатели. После установления обстоятельств происшествия ему будет дана надлежащая правовая квалификация.

Напомним, прокуратура назвала причины взрыва в Кропивницком. Кроме того, подозреваемый в чрезвычайном происшествии в Кропивницком попытался сбежать из Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Киев
+8

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины