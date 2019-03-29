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На поиски ушло больше двух лет: в Киеве задержали участника разбойного нападения на инкассаторов (фото)
В Киеве задержали одного из подозреваемых в участии в разбойном нападении на инкассаторов «Приватбанка», которое произошло на Харьковщине в июле 2016 года. Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, спецоперацию провели сотрудники регионального аппарата уголовной полиции, а также Управление стратегических расследований ГУ Харькова, а также сотрудники спецподразделения киевской полиции.
Задержанный, 1978 года рождения, уже взят под арест. Решение об этом принял Дзержинский районный суд Харькова.
Задержанный подозреваемый
Напомним, нападение на машину инкассаторов произошло в поселке Купянск-Узловой Харьковской области. Тогда двое неизвестных под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, вытащили из машины инкассаторов, завладели автомобилем, и скрылись в неизвестном направлении.
Автомобиль нашли буквально через несколько минут после угона, неподалеку от места нападения, однако из него было похищено 2,4 миллиона гривен в банкоматных кассетах.
В 2017 году в полиции Харькова заявили о целой серии нападений на инкассаторские автомобили в регионе, в которых нападавшие зачастую действовали по одному сценарию: расстреливали инкассаторов, после чего, выбросив трупы, уезжали на их машинах.
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