Пойман «охотник на Кендалл Дженнер», пытавшийся изнасиловать сестру Ким Кардашьян

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Представительнице клана Кардашьян, супермодели Кендалл Дженнер удалось, наконец, избавиться от сумасшедшего фаната, который преследовал ее с осени прошлого года. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на TMZ.

Сообщается, что 38-летний Джон Форд постоянно выслеживал супермодель. Ему даже дважды удалось пробраться на территорию ее дома.

К счастью, полиция поймала сталкера и готовит его к депортации из страны. Теперь молодая представительница клана Кардашьян может вздохнуть спокойно. Детективное агентство, изловившее фаната, сообщает: если бы мужчину не выгнали из США, «могла произойти трагедия с применением насилия в отношении мисс Дженнер», так как у злоумышленника были самые нелицеприятные намерения относительно нее.

Оказывается, Форд — гражданин Канады, у которого истек срок действия визы. На территории США он находился нелегально. На этой неделе его вычислили и арестовали в одном из отелей Нью-Мексико.

Сейчас мужчина находится под стражей в Эль-Пасо, штат Техас, и ожидает слушания о депортации.

Семья Кардашьян-Дженнер поблагодарила Управление полиции Лос-Анджелеса. «Действия этого человека не только оказали серьезное влияние на жизнь Кендалл, но и внушили всей нашей семье чувство опасения за безопасность Кендалл и нашу собственную», — отметили Кардашьяны.

Ранее с подобным преследованием столкнулась певица Рианна. Ей пришлось еще хуже: после того, как в ее в дом проник одержимый фанат, она не смогла оставаться в особняке и выставила его на продажу. 27-летний Эдуардо Леон спокойно дожидался певицу у нее дома — сходил в душ, распаковал сумку, поставил телефон на зарядку. Вместо Рианны в дом прибыла полиция. Сталкер не смутился и честно признался, что собирался заняться сексом с хозяйкой особняка.

Напомним, что Кендалл Дженнер по материнской стороне является единоутробной сестрой Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашян. Со стороны отца у девушки есть единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и сестра Кассандра Дженнер. Через братьев девушка имеет родственные связи со своими лучшими подругами, сестрами Бэллой и Джиджи Хадид, так как ранее мать Брендона и Броуди была замужем за отчимом сестер Хадид, Дэвидом Фостером.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский фотограф Саша Самсонова сняла американскую топ-модель Кендалл Дженнер для новой рекламной кампании бренда Kendall & Kylie, который сестры Дженнер основали совместно.

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