США подготовили новые санкции против РФ по делу Скрипалей, — Bloomberg

Мир

Официальные лица в американском Госдепартаменте и в Минюсте США согласовали новый пакет санкций в отношении России в ответ на отравление в английском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, передает DW.

По данным агентства, на данном этапе ограничительные меры ожидают одобрения со стороны Белого дома.

Журналисты напоминают, что в сентябре 2018 года помощник госсекретаря США Маниша Сингх отмечала, что новый пакет может включить «санкции против банков, запрет на покупку оборонных изделий, финансовые субсидии». По данным Bloomberg, госсекретарь США Майкл Помпео еще в феврале этого года проинформировал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что «Соединенные Штаты намерены привлечь Россию к ответственности» за нарушение «Закона о контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года.

Первый пакет санкций в рамках этого закона вступил в силу 27 августа 2018 года. В частности, Вашингтон отказал РФ в любой поддержке по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и других сельскохозяйственных товаров и продуктов.

Кроме того, была прекращена продажа России предметов военного снаряжения в соответствии с законом о контроле над экспортом оружия и оказание оборонных услуг. Российским компаниям не выдаются лицензии на поставки в РФ американского оружия. Также Москве перекрыли доступ к товарам и технологиям американского происхождения, особо важным с точки зрения национальной безопасности. Вступил в силу запрет на экспорт в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта президент США Дональд Трамп еще на год продлил антироссийские санкции в связи с не прекращающейся российской агрессией в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter