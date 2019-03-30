Происшествия

Пожар на военном предприятии под Киевом: появились подробности

Спасатели сообщили подробности инцидента в Ворзеле на Киевщине, где загорелись складские помещения компании «НПП «Темп-3000» по улице Курортная, 15а. Огнем оказался охвачен цех № 9. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео с места инцидента.

«Во время пожара пострадало одно гражданское лицо», — заявил один из спасателей в комментарии УНН.

Информация о возгорании поступила в отделение ГСЧС в 20:05. В 23:20 пожар удалось локализовать на площади 1500 кв. метров.

К тушению пожара были привлечены 54 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

ООО «НПП «Темп-3000» специализируется на производстве армейской амуниции, в т. ч. бронежилетов «Корсар».

Напомним, в Кропивницком 27 марта горела автозаправочная станция. Пострадали четыре человека. Полиция открыла расследование в отношении владельца АЗС.

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