- 7:44 61-летняя американка родила ребенка для своего сына-гея, а яйцеклетку предоставила сестра его супруга
- 7:20 Пожар на военном предприятии под Киевом: появились подробности
- 7:16 Миранда Керр объявила о беременности спустя 10 месяцев после того, как родила Эвану Шпигелю сына
- 6:55 Родительская суббота 2019: как поминать усопших и чьего имени нельзя писать в записке
- 6:25 Елизавета II узнает первой: СМИ назвали пять правил, которым вскоре будут следовать Гарри и Меган
- 5:55 Названы ТОП-семь причин, по которым могут раскороновать «вора в законе»
- 5:35 В Украине наступил "день тишины" перед первым туром выборов: что нужно знать, чтоб не нарушить закон
- 4:53 У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении, — исследование
- 4:20 Никакого секса после родов: Регина Тодоренко призналась, что забыла о супружеском долге
- 3:45 Начал хватать за руки и снимать штаны: таксисты дважды пытались изнасиловать женщину по дороге на работу
Пожар на военном предприятии под Киевом: появились подробности
Спасатели сообщили подробности инцидента в Ворзеле на Киевщине, где загорелись складские помещения компании «НПП «Темп-3000» по улице Курортная, 15а. Огнем оказался охвачен цех № 9. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео с места инцидента.
«Во время пожара пострадало одно гражданское лицо», — заявил один из спасателей в комментарии УНН.
Информация о возгорании поступила в отделение ГСЧС в 20:05. В 23:20 пожар удалось локализовать на площади 1500 кв. метров.
К тушению пожара были привлечены 54 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.
ООО «НПП «Темп-3000» специализируется на производстве армейской амуниции,
Напомним, в Кропивницком 27 марта горела автозаправочная станция. Пострадали четыре человека. Полиция открыла расследование в отношении владельца АЗС.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.