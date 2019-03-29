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Происшествия

Под Киевом вспыхнул пожар на предприятии по производству армейского оборудования: видео с места ЧП

22:38 29 марта 2019 48
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Ворзеле (Киевская область) продолжается тушение масштабного пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования. Огнем охвачена площадь в 1500 квадратных метров, сообщили в управлении ГСЧС в Киевской области.

Информация о возгорании по улице Курортная, 15а поступила к спасателям в 20:05 29 марта 2019 года.

На месте работает 35 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

В сети появилось видео с места инцидента.

Напомним, 29 марта случился масштабный пожар в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе Киева. Центром пожара стала квартира на четвертом этаже 16-этажной высотки. Жертвами огня стали два человека.

А 27 марта в Кропивницком горела автозаправочная станция. Там обошлось без жертв, однако четверо человек пострадали.

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