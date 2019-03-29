- 22:38 Под Киевом вспыхнул пожар на предприятии по производству армейского оборудования: видео с места ЧП
- 22:14 В Киеве бензовоз задавил мужчину: фото с места происшествия
- 21:38 Полный декаданс: Даша Астафьева показала новые обнаженные фото
- 21:35 Порошенко анонсировал встречу в "нормандском" формате по вопросу миротворцев на Донбассе
- 21:07 На поиски ушло больше двух лет: в Киеве задержали участника разбойного нападения на инкассаторов
- 20:35 18-летняя Билодид стала серебряным призером Гран-при по дзюдо
- 20:32 В порту под Одессой прогремел взрыв: есть пострадавшие
- 20:27 Врачи боролись до последнего: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 29 марта
- 20:01 Скандал с российскими ЗРК «Печора» получил продолжение
- 19:58 Стало известно, сколько украинцы потратили во время путешествий в ЕС
Под Киевом вспыхнул пожар на предприятии по производству армейского оборудования: видео с места ЧП
В Ворзеле (Киевская область) продолжается тушение масштабного пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования. Огнем охвачена площадь в 1500 квадратных метров, сообщили в управлении ГСЧС в Киевской области.
Информация о возгорании по улице Курортная, 15а поступила к спасателям в 20:05 29 марта 2019 года.
На месте работает 35 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
В сети появилось видео с места инцидента.
Напомним, 29 марта случился масштабный пожар в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе Киева. Центром пожара стала квартира на четвертом этаже 16-этажной высотки. Жертвами огня стали два человека.
А 27 марта в Кропивницком горела автозаправочная станция. Там обошлось без жертв, однако четверо человек пострадали.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...