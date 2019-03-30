Шоу-бизнес

Шокирующие откровения и страстные поцелуи: чем запомнился четвертый эфир «Холостяка» (фото)

Четвертую неделю участницы романтического реалити «Холостяк» (СТБ) продолжают сражаться за сердце главного героя — Никиты Добрынина. Двенадцать девушек ждали романтического свидания с Холостяком, но повезло, увы, не всем.

— Я пришел на проект, чтобы найти одну, единственную, — сказал Никита.

Еще на прошлой неделе, Никита пригласил Марину, Аню и Юлю на свидание, которое устроил на Кипре. Кстати, Холостяк признался, что побывал на этом острове впервые.

Никита пригласил девушек на свидание на фабрику роз.

— Я не люблю запах роз, — сказала самая капризная участница проекта — Аня. — Тем более, не хочу делить внимание Никиты ни с кем.

Девушки и Холостяк провели время, делая свечи из роз.

— К сожалению, мы попали на ферму не в буйство роз, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта Антонина Чернооченко. — Но мы видели фотографии, сделанные в сезон, когда розы отцвели. В это время повсюду лежат огромные «сугробы» лепестков и люди могут в них даже прилечь.

— Никита сдержанный мужчина и на все Анины недовольства он отреагировал нормально, — сказала Юля. — Но ведет она себя неадекватно.

Когда пришло время пробовать восточные сладости, Юля предложила кормить друг друга.

— Это было так сексуально! — призналась Юля.

Чтобы разрядить ситуацию, Марина предложила сыграть в игру «Я никогда не…».

— Мне всегда хотелось в нее сыграть, — сказал Никита.

Аня тут же призналась, что никогда не была за границей со своим любимым человеком. Юля сказала, что не против силиконовой груди у девушки. Холостяк ее поддержал.

— А у меня все свое и меня это устраивает, — сказала Марина.

— Я никогда не трогал силиконовую грудь, — неожиданно признался Никита.

— Я никогда не целовалась с парнем на первом свидании, — сказала Юля.

— У меня никогда не было секса на первом свидании, — продолжила Аня. Юля и Марина ее поддержали.

— Я никогда не занимался сексом в автомобиле, — сказал Никита.

— Мне кажется — это обычная ситуация, — сказала Юля. — Пара должна экспериментировать.

— У меня никогда не было секса втроем, — сказала Марина.

Никита признался, что у него был такой опыт с двумя девушками.

— Я был честен с девушками, — сказал Никита, довольный откровенными ответами.

В это время в доме собрались девушки, ожидая, кого Холостяк пригласит на свидание. Это оказалась София, приглянувшаяся Никите еще на Первой вечеринке.

«Ты готова пройти со мной незабываемый путь?» — написал ей Никита.

Тройное свидание с девушками закончилось вечеринкой в одном из клубов Айя-Напы. Посреди веселья Никита пригласил Юлю поговорить наедине.

— Я смущалась, — призналась Юля, объясняя свое поведение в течение дня. — Так всегда бывает, когда парень с девушкой не совсем знакомы.

— Мне хочется, чтобы Юля больше проявляла свои чувства, — признался Никита после встречи. — Мне не нравится дистанция между нами. А ведь это уже не первое наше свидание.

— Я не знаю твоего отношения, поэтому мне тяжело открываться, — сказала Юля.

— Юля мне нравится, она симпатичная, — сказал Никита. — Но одной внешности недостаточно.

Следующей на разговор Никита пригласил Аню.

— Ты очень сдержанная, — отметил Никита, обращаясь к девушке.

- Я ярко выражаю негативные эмоции, — сказала Аня. — А положительные проявляю только с близкими людьми.

— Я хотел бы узнать тебя ближе, чтобы увидеть твои хорошие эмоции, — сказал Никита. — Думаю, для этого должно пройти слишком много времени.

— Я очень ждала общения с Никитой, — сказала Марина, когда Никита отправился за розой, так и не пригласив ее на разговор.

— Я благодарю вас за сегодняшний день, — сказал Никита, обращаясь ко всем девушкам. — Аня ты очень честна в своих эмоциях, но я не смогу быть с человеком, который постоянно расстроен. Это меня отталкивает. Хочу, чтобы в наших отношениях была легкость. Юлю я считаю очень сексуальной и привлекательной, но у нас проблемы в доверии. Надеюсь, ты подумаешь об этом. Спонтанная игра, предложенная Мариной, помогла нам лучше узнать друг друга. Но вижу, что Марине сложно расслабиться и просто отдыхать. Я решил пока никому не давать розу. Марина, хочу провести с тобой еще один день и приглашаю тебя на индивидуальное свидание.

— Я волнуюсь, но это свидание, которого я жду с нетерпением, — призналась Марина. — Я давно ничего так не хотела!

В доме участниц все ожидали девушек с индивидуального свидания. Первой пришла Аня — девушки расстроились, считая, что Никита должен был отправить ее домой. За Аней вернулась и Юля.

— Почему вернулась вульгарная Юля! — воскликнула Наташа. — Я переживаю за вкус Никиты.

Никита и Оля продолжают общаться по телефону, который он подарил девушке после Первой вечеринки, посылая друг другу sms-ки и видео.

— Мы уже симпатизируем друг другу, — сказал Никита, который еще ни разу не был на свидании с Олей.

Никита пригласил Марину заняться виндсерфингом, признавшись, что это будет его первый опыт.

— Такое свидание поможет нам сблизиться, — сказала Марина.

Никита с первого раза «поймал волну». Марине пришлось сложнее справиться с парусом.

— Я думала о том, как выгляжу со стороны, — сказала Марина. — Все время падала. Позорище.

Видя, что девушке сложно дается «доска», Никита предложил Марине просто поплавать.

— Тогда я переключилась и почувствовала себя комфортно с этим человеком, — призналась Марина.

— Виндсерферы были очень рады, когда узнали, что к ним приедет Холостяк с девушкой, — сказала «ФАКТАМ» Антонина Чернооченко. — На Кипре хорошо знают наш проект и с удовольствием предлагали свою помощь.

Девушки в доме решили, что Марина непременно вернется с розой. Юля и Аня рассказали в подробностях, как они играли в «Я никогда не…» Девушки, у которых еще не было свидания с Холостяком, расстроились до слез, слушая эти рассказы.

— Я здесь уже месяц, мне кажется Никита просто обходит меня стороной, — сказала Лиля.

Холостяк устроил пикник для Марины на берегу моря.

— Ты карьерист или семьянин? — поинтересовалась девушка.

— Работа может закончится, но семья, дети — останутся со мной навсегда, — ответил Никита.

— Я хочу, чтобы рядом со мной находился сильный мужчина, — призналась Марина.

— Мне нравится, что Марина понимает, что мужчина руководит семьей, — сказал Никита.

— Какой твой самый необдуманный поступок в жизни? — спросила Марина, и Никита неожиданно ее поцеловал.

— Мне не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался, — призналась Марина.

— Мне приятно, что рядом со мной Марина может почувствовать себя слабой, — сказал Никита.

Холостяк признался, что хочет больше узнавать Марину, подарив ей алую розу.

— Надеюсь, все ожидания Никиты оправдаются, — сказала Марина.

В дом к девочкам Марина вернулась с розой.

— Меня бесит, что все возвращаются счастливыми, — сказала Оля.



*Оля

— У Марины все получилось, но мне это не нравится, — со слезами на глазах сказала Наташа.

Никита пригласил Софию на то место, где, по преданию, из морской пены на берег вышла Афродита.

— Ты похожа на гречанку, тебе все это должно быть понятно, — сказал Холостяк, встретившись с Софией у моря.

Никита и София начали путешествие по острову в машине.

— Девочки говорят, что я странная, — сказала София. — Просто я часто «витаю в облаках».



*София

Никита и София приехали к купели Афродиты.

Холостяк предложил Софии показывать свои эмоции лишь жестами и прикосновениями.

— Хочу, чтобы мы понимали друг друга без слов, — сказал Никита.

— То, что происходило — это наша симпатия, — сказала София.

— Для меня объятия — это ощущение сближения, — сказала София, став третьей девушкой на проекте, поцеловавшейся с Никитой.

По дороге на ужин, София призналась, что это ее первое свидание за двадцать лет.

— У меня был мужчина, я влюбилась, а через какое-то время узнала, что он женат, — призналась София.

— Меня это не расстроило, а насторожило, — сказал Никита.

В это время в доме девушек Даша неожиданно подняла вопрос о том, что у кого-то из девочек есть телефон.

— Вопрос меня ошарашил, — сказала Ольга.

Девушки заподозрили Олю, но она все отрицала.

— Не планирую рассказывать, что у меня есть телефон, — призналась Оля и со слезами на глазах убежала в уборную.

— Я не идиотка! - кричала Оля. — Не буду ничего рассказывать!

Никита и София устроили ужин на пляже Айя-Напы.

София рассказала историю своей несчастной любви.

— Своей загадочностью она меня притягивает, — признался Холостяк, вручая девушке розу. — И этим же настораживает. София — девушка, которую мне хочется узнавать.

В дом к участницам пришел ведущий проекта Григорий Решетник.

— Скоро Церемония роз, и Никита решил не ждать, а отдать розу девушке, с которой у него сложилось особенное общение, — сказал Гриша. — Оля — это тебе.

Девушки были потрясены.

Никита и Оля вновь говорили по телефону. Оля призналась, что испытывает некомфортную ситуацию из-за того, что о телефоне узнали девушки.

— Не надо оправдываться, — сказал раздосадованный Никита, — это было мое решение.

Никита признался Григорию, что фаворитки на проекте у него еще нет. Перед Церемонией роз Холостяк традиционно просмотрел все видеообращения девушек.

— Я должен решить вопрос с телефоном Оли, — решительно сказал Никита.

Больше всех на церемонии нервничала Оля.

Первой на Церемонии роз цветок получила Лиля.

Никита пригласил Ольгу, у которой уже была роза и попросил отдать телефон.

— У тебя были особенные условия, но ты ими не воспользовалась, — сказал Никита. — Пришло время, завершить историю… И начать новую.

Четвертый эфир проекта стал последним для Ани и Насти. Холостяк признался, что не видит будущего в отношениях с ними.

— Мне очень жаль, — сказала Настя, садясь в машину. — Я буду скучать.

Последними розы получили Юля и Наташа. За сердце Холостяка продолжают бороться десять участниц.

Напомним, предыдущий, третий, эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стал одним из самых эмоциональных. Никита Добрынин проверял девушек на честность, вызывал у них ревность и совершил свой первый на проекте поцелуй.

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