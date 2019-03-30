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Наконец признался: Фабрегас рассказал, зачем в 2004-м бросил в лицо Алексу Фергюсону кусок пиццы
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас, выступающий с недавних пор за «Монако», рассказал, наконец, новые подробности скандала, который произошел 24 октября 2004 года в тоннеле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере.
Тогда после матча английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», за который выступал испанец, произошла драка между игроками и тренерами обеих команд, а в лицо главному тренеру «МЮ» Алексу Фергюсону бросили пиццу.
«Я не играл в том поединке и одним из первых оказался в тоннеле. В раздевалке я увидел пиццу и взял кусок, потому что был голоден. Потом я услышал крики в подтрибунном помещении, поэтому вернулся обратно и увидел, как Рио Фердинанд, Тьерри Анри, Сол Кэмпбелл и другие большие парни собираются начать драку.
Я был молод и просто не знал, что делать. Я был такой маленький и худой, честно говоря, не целился ни в кого конкретно. Ничего другого я не мог сделать — тоннель был полон больших парней.
Позже я увидел, что попал в мистера Фергюсона. Я уже извинился публично и сделаю это еще раз. Это было ненамеренно, просто случайность. Я был молод, сейчас я бы точно не стал бросаться пиццей", — цитирует Сеска Фабрегаса BeIN Sports.
Отмечу, что за свою яркую клубную карьеру отец пятерых детей Фабрегас, кроме «Арсенала» и «Монако», успел поиграть также в «Барселоне» и «Челси». В коллекции лучшего ассистента в истории сборной Испании 15 трофеев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира и Европы сменил «Челси» на команду своего бывшего одноклубника.
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