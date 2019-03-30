Гибель Салы: стал известен шокирующий факт о пилоте разбившегося над Ла-Маншем самолета

Спорт

Во время расследования обстоятельств авиакатастрофы, в которой в январе погибли 28-летний нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и 59-летний пилот Дэвид Айбботсон, стало известно, что последний не мог совершать полеты в темное время суток, сообщает BBC.

По информации источника, Айбботсон был дальтоником, то есть не различал цвета. Пилотам с подобной особенностью зрения запрещено совершать полеты ночью (одномоторный Piper Malibu вылетел из Нанта спустя час и 10 минут после захода солнца).

Ранее сообщалось, что Айбботсон не имел право совершать коммерческие рейсы, поскольку у него была лицензия только на частные полеты на территории Великобритании и США. Известно, что он не запрашивал разрешение на полет.

Напомню, что Айбботсон и Сала вылетели в Уэльс из Франции вечером 21 января, но за час до запланированного прибытия самолет пропал с поля зрения радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша воздушное судно и тело аргентинского футболиста. Тело пилота не найдено до сих пор.

Ожидается, что AAIB (подконтрольный министерству транспорта Великобритании отдел по расследованию авиационных происшествий) опубликует свой полный отчет о трагедии в начале 2020 года.

Кстати мать погибшего футболиста Мерседес Таффарел считает, что «Кардифф Сити» проявил неуважение, отказавшись платить «Нанту» 19 млн долларов за трансфер ее сына до окончания собственного расследования.

«Эмилиано подписывал контракт в присутствии прессы. Это все видели, так что «Кардифф» должен заплатить. Считаю ли это признаком неуважения к моей семье? Да, я так думаю. Все было бы иначе, если бы он не подписал контракт.

Конечно, «Кардифф» проводит собственное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. Это логично, но руководство клуба должно соблюдать договоренности. Подпись Эмилиано нельзя стереть.

Да, я злюсь, ведь они не позаботились о моем сыне. Эмилиано был игроком, который стоил много денег, а они не позаботились о нем так, как он этого заслуживал", — приводит слова Мерседес Таффарел L'Équipe.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с футболистом Эмилиано Салой простились в его родном городке, а на похороны аргентинца пришла его любимая собака.

Фото Getty Images



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