Пуля в голову: под Одессой жестоко пытали супруга хозяйки антикварного салона (фото)

Происшествия

Жуткое убийство произошло в ночь на субботу, 30 марта, в элитном поселке «Сосновый берег», что в Фонтанке (Лиманский район Одесской области). Здесь, в своем особняке, был обнаружен убитым 62-летний мужчина. Его тело обнаружила домработница, она же вызвала полицию.

«Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, следователи, оперативники, кинологи со служебными собаками и судебные эксперты, — сообщили в полиции. — На теле погибшего имеются многочисленные следы пыток».

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству. На месте ЧП также находится руководитель регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

Происшествие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как стало известно «ФАКТАМ», ночью несколько мужчин проникли в частный дом, схватили хозяина и пытали его, выясняя, где хранятся ценности и деньги. В итоге пожилого владельца убили. По некоторым сведениям, элитный поселок охраняется, однако обойти охрану можно, зайдя со стороны моря. Чем, вероятнее всего, и воспользовались грабители, «отрубив» сигнализацию.

Семья убитого занимается бизнесом, связанным с антиквариатом.

Супруга мужчины в момент разбойного нападения женщина была в отъезде. По предварительным данным, из жилища пропали деньги и ценные вещи.

Напомним, в Киеве посреди дня в нескольких метрах от отделения полиции грабители вырвали из рук женщины сумку с 1,3 млн гривен.

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