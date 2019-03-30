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Пуля в голову: под Одессой жестоко пытали супруга хозяйки антикварного салона (фото)
Жуткое убийство произошло в ночь на субботу, 30 марта, в элитном поселке «Сосновый берег», что в Фонтанке (Лиманский район Одесской области). Здесь, в своем особняке, был обнаружен убитым 62-летний мужчина. Его тело обнаружила домработница, она же вызвала полицию.
«Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, следователи, оперативники, кинологи со служебными собаками и судебные эксперты, — сообщили в полиции. — На теле погибшего имеются многочисленные следы пыток».
Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству. На месте ЧП также находится руководитель регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.
Происшествие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как стало известно «ФАКТАМ», ночью несколько мужчин проникли в частный дом, схватили хозяина и пытали его, выясняя, где хранятся ценности и деньги. В итоге пожилого владельца убили. По некоторым сведениям, элитный поселок охраняется, однако обойти охрану можно, зайдя со стороны моря. Чем, вероятнее всего, и воспользовались грабители, «отрубив» сигнализацию.
Семья убитого занимается бизнесом, связанным с антиквариатом.
Супруга мужчины в момент разбойного нападения женщина была в отъезде. По предварительным данным, из жилища пропали деньги и ценные вещи.
Напомним, в Киеве посреди дня в нескольких метрах от отделения полиции грабители вырвали из рук женщины сумку с 1,3 млн гривен.
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