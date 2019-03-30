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Бывший клуб Ярмоленко забил на 91-й и 94-й минутах, лишив «Баварию» лидерства в бундеслиге (видео)
Дортмундская «Боруссия», вырвав победу у «Вольсфбурга» (2:0), вернула себе лидерство в турнирной таблице немецкой бундеслиги. При этом оба мяча в самом конце встречи забил бывший форвард «Валенсии» и «Барселоны» Пако Алькасер, отличившийся на 91-й и 94-й минутах. Кстати, испанец стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим пять голов за один сезон в компенсированное время матча.
Подсобила бывшему клубу Андрея Ярмоленко и «Бавария», которая потеряла два очка на поле «Фрайбурга» — 1:1 (лучший бомбардир бундеслиги Роберт Левандовски забил за мюнхенцев 19-й мяч в сезоне).
Положение лидеров: 1. «Боруссия» Д. — 63 очка (27 матчей); 2. «Бавария» — 61 (27); 3. «Лейпциг» — 52(27); 4. «Боруссия» М. — 47 (27); 5. «Айнтрахт» — 46 (26).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» объявила о рекордном трансфере в истории немецкого футбола.
Фото ФК «Боруссия»
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