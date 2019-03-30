Операция спеслужб в Закарпатье: изъяты 120 килограммов героина (фото, видео)

Происшествия

Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провела спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европейский Союз.

Так, один из активных участников группировки планировал переместить оптовую партию героина с обустроенных в приграничных районах «транзитных баз» в Европу, сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его отъезда в ЕС. Во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более 120 килограммов героина стоимостью по ценам «черного рынка» почти 10 млн евро.

Как писали «ФАКТЫ», недавно крупную партию наркотиков обнаружили правоохранители в ходе оперативной проверки в морском торговом порту «Южный». На судне, прибывшем из Латинской Америки, оказалось около 200 килограммов тяжелого наркотика — кокаина.

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