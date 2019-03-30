Происшествия

Медики не увидели связи между прививкой и смертью ребенка в Ровенской области

На данный момент не выявлено связи между смертью 6-месячного ребенка в Ровенской области и вакцинацией, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По информации ведомства, 29 марта в 16:14 Костопольской подстанцией экстренной (скорой) медицинской помощи был принят вызов к 6-ти месячному ребенку. Бригада ЭМП за 11 минут, в 16:25, прибыла на место, но к тому времени ребенок уже не имел признаков жизни.

«Проведено вскрытие и установлена предварительная причина смерти: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга. Сейчас продолжаются лабораторные исследования с целью установления окончательной причины», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также сообщили, что в тот же день прививки против полиомиелита с того самого 10-дозового флакона были сделаны еще восьми детям. Их состояние удовлетворительное.

Как писали «ФАКТЫ», 29 марта в Костополе Ровенской области умер шестимесячный младенец после сделанной прививки.

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