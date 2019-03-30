27.16 / 27.42 30.46 / 30.91
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Медики не увидели связи между прививкой и смертью ребенка в Ровенской области

23:56 30 марта 2019 67
Вакцинация
Инф. «ФАКТОВ»

На данный момент не выявлено связи между смертью 6-месячного ребенка в Ровенской области и вакцинацией, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По информации ведомства, 29 марта в 16:14 Костопольской подстанцией экстренной (скорой) медицинской помощи был принят вызов к 6-ти месячному ребенку. Бригада ЭМП за 11 минут, в 16:25, прибыла на место, но к тому времени ребенок уже не имел признаков жизни.

«Проведено вскрытие и установлена предварительная причина смерти: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга. Сейчас продолжаются лабораторные исследования с целью установления окончательной причины», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также сообщили, что в тот же день прививки против полиомиелита с того самого 10-дозового флакона были сделаны еще восьми детям. Их состояние удовлетворительное.

Как писали «ФАКТЫ», 29 марта в Костополе Ровенской области умер шестимесячный младенец после сделанной прививки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
+9

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 750 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины