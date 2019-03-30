Происшествия

Ребенок "сгорел" за несколько часов: в Ровенской области младенец умер после прививки

В Костополе Ровенской области умер шестимесячный младенец после сделанной прививки. Об этом сообщили в Национальной полиции Ровенской области.

Так, 29 марта около 13:30 врачи Костопольского медучреждения сделали ребенку прививки от полиомиелита и гепатита. Около 17:00 у младенца резко ухудшилось состояние здоровья. Родители вызвали «скорую помощь», но к приезду медиков ребенок скончался.

«По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.

Тело ребенка направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти. Следователи изъяли из медицинского учреждения все необходимые документы и устанавливают обстоятельства трагического происшествия.

Как писали «ФАКТЫ», ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярные мифы, связанные с осложнениями после профилактической вакцинации. Она утверждает, что местные аллергические реакции, которые могут беспокоить ребенка (и его родных) проходят самостоятельно и никакой опасности здоровью ребенка не несут, тем более, что перед введением препарата врач обязан подтвердить отсутствие у пациента заболевания.

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