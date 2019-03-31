Президентские выборы в Словакии впервые выиграла женщина

Мир

В воскресенье, 31 марта, стали известны итоги второго тура президентских выборов в Словакии. Убедительную победу одержала адвокат Зузана Чапутова. После обработки 100 процентов бюллетеней 45-летняя леволиберальная гражданская активистка набрала 58,4 процента голосов. Ее соперник, 52-летний заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович получил 41,6 процента голосов. Шефчовичуже признал свое поражение и поздравил Чапутову с победой. Зузана станет первой женщиной на посту президента республики в истории Словакии.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в первом туре за Чапутову проголосовали 40,6 процента избирателей. Шефчовича тогда поддержали 18,6 процента словаков. Тем не менее, он не терял надежд на успех во втором туре.

Предвыборные программы Шефчович и Чапутовой были очень похожи. Обозреватель словацкого издания Pravda Ян Баранек тщательно проанализировал их и пришел к следующему выводу: «Они оба называют себя проатлантистами и проевропейцами. Они за укрепление сотрудничества с ЕС и НАТО, они выступают за решение проблемы миграционного кризиса путем помощи странам, откуда бегут мигранты. Единственное различие заключается в том, что Шевчович называет себя защитником традиционных христианских ценностей. А Чапутова выступает за легализацию гражданского партнерства между людьми одного пола и не исключает возможности разрешить таким парам усыновлять детей. Он отвергает такое партнерство и выступает против усыновления детей гомосексуальными парами. Она не апеллирует к церкви, он продвигает христианские ценности».

Однако вряд ли поддержка гомосексуалистов обеспечила победу Чапутовой. Главным фактором ее успеха оказалось то, что Шефчовича поддерживала правящая партия «Направление — социальная демократия», а Чапутову выдвинула кандидатом внепарламентская партия «Прогрессивная Словакия». Жители республики разочаровались в политической элите страны. Причиной этого было убийство 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой. Их застрелили 21 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после гибели журналиста.

Это убийство вызвало волну массовых протестов в стране. Чапутова принимала в них активное участие. Недовольство и возмущение граждан привело к отставке Фицо, двух его помощников, министра внутренних дел, министра культуры, начальника полиции.

Победа Чапутовой не изменит политический курс Словакии, поскольку президент выполняет церемониальные функции. Реальной властью обладают парламент и правительство, которое возглавляет Петер Пеллегрини. Он заверил, что Словакия была и остается надежным членом НАТО и ЕС.

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