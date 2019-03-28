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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2014
Скульптор: José Santaeulalia
Размер: 36×18 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Хочу рассказать вам сегодня, друзья мои, одну очень трогательную историю. Она так сильно потрясла меня несколько недель назад, что все эти дни хотелось поделиться ею в нашей ежедневной «фарфоровой» рубрике, но все не решался, боясь упреков в том, что, дескать, все привыкли в ней находить поздравления с днём рождения, а ты тут вдруг заводишь разговоры о смерти.
Не о смерти этот разговор, не о смерти. Он, скорее, о жизни. И о большой любви, которую никакая смерть перечеркнуть не в состоянии. Кстати, чего там кривить душой, ведь каждый из нас, ещё живущих, нередко думает об уходе. Думает не в страхе потерять то, на потерю чего мы обречены от рождения. А в волнении за тех, кого наш уход огорчит, кому он принесёт боль и страдания, пригасить которые нам самим уже не суждено будет никогда.
Так вот. Несколько недель назад жительница небольшого английского городка в графстве Лестершир Эмма Летс получила по почте загадочную посылку. В посылке была пара свадебных туфлей как раз её размера. Дело в том, что в эти дни 38-летняя Эмма заканчивает приготовления к своей свадьбе, начатые ещё два года назад. Тогда, сразу после церемонии обручения, они с мамой начали обсуждать детали будущей свадьбы. Но у Эмминой мамы внезапно диагностировали рак. И спустя очень короткое время она отошла в мир иной. Оставив всем родным и близким людям прощальные письма. Всем, кроме единственной и больше всего на свете обожаемой дочери. Она так много хотела сказать ей на прощание, но просто не успела…
И вот недавно, в преддверии наконец-то намеченной на эту весну свадьбы, Эмма получила необычную пару обуви. Туфли были именно такими, как они с мамой обсуждали во время тогда ещё совместного начала подготовки к свадебной церемонии. И цвет Эммин любимый, и фасон…
А на подошвах туфель были написаны несколько фраз. «Я хотела, чтобы ты получила от меня подарок в день твоей свадьбы», — было написано на одной туфле. «Надеюсь, это будет волшебный день. Крепко обнимаю. Мама» — прочитала невеста на второй.
Об этой истории журналистам ВВС поведали сама Эмма и владелица свадебного салона, исполнившая последнюю волю Эмминой мамы и растроганно отметившая, что в её жизни не было заказа более важного и красивого, чем этот…
Ну, вот. Теперь вы и сами можете убедиться в том, что эта история — о жизни. Такой, как она есть. И радостной, и печальной. Но главное — всегда и во всем настоящей только тогда, когда она пронизана любовью.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?