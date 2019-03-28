31 марта 2019

Хочу рассказать вам сегодня, друзья мои, одну очень трогательную историю. Она так сильно потрясла меня несколько недель назад, что все эти дни хотелось поделиться ею в нашей ежедневной «фарфоровой» рубрике, но все не решался, боясь упреков в том, что, дескать, все привыкли в ней находить поздравления с днём рождения, а ты тут вдруг заводишь разговоры о смерти.

Не о смерти этот разговор, не о смерти. Он, скорее, о жизни. И о большой любви, которую никакая смерть перечеркнуть не в состоянии. Кстати, чего там кривить душой, ведь каждый из нас, ещё живущих, нередко думает об уходе. Думает не в страхе потерять то, на потерю чего мы обречены от рождения. А в волнении за тех, кого наш уход огорчит, кому он принесёт боль и страдания, пригасить которые нам самим уже не суждено будет никогда.

Так вот. Несколько недель назад жительница небольшого английского городка в графстве Лестершир Эмма Летс получила по почте загадочную посылку. В посылке была пара свадебных туфлей как раз её размера. Дело в том, что в эти дни 38-летняя Эмма заканчивает приготовления к своей свадьбе, начатые ещё два года назад. Тогда, сразу после церемонии обручения, они с мамой начали обсуждать детали будущей свадьбы. Но у Эмминой мамы внезапно диагностировали рак. И спустя очень короткое время она отошла в мир иной. Оставив всем родным и близким людям прощальные письма. Всем, кроме единственной и больше всего на свете обожаемой дочери. Она так много хотела сказать ей на прощание, но просто не успела…

И вот недавно, в преддверии наконец-то намеченной на эту весну свадьбы, Эмма получила необычную пару обуви. Туфли были именно такими, как они с мамой обсуждали во время тогда ещё совместного начала подготовки к свадебной церемонии. И цвет Эммин любимый, и фасон…

А на подошвах туфель были написаны несколько фраз. «Я хотела, чтобы ты получила от меня подарок в день твоей свадьбы», — было написано на одной туфле. «Надеюсь, это будет волшебный день. Крепко обнимаю. Мама» — прочитала невеста на второй.

Об этой истории журналистам ВВС поведали сама Эмма и владелица свадебного салона, исполнившая последнюю волю Эмминой мамы и растроганно отметившая, что в её жизни не было заказа более важного и красивого, чем этот…

Ну, вот. Теперь вы и сами можете убедиться в том, что эта история — о жизни. Такой, как она есть. И радостной, и печальной. Но главное — всегда и во всем настоящей только тогда, когда она пронизана любовью.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.