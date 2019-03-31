«Чё там выборы?»: Путина высмеяли яркой карикатурой

Мир

Юный оппозиционный карикатурист из Реутова Алеша Ступин, придуманный художником Игорем Поночевным, который в рамках челленджа #10YearsChallenge креативно изобразил картинку о вертикали власти в России, посвятил свою новую работу украинским выборам и Путину.

На фоне Кремля президент России Путин «из-за своего поребрика» пытается в подзорную трубу рассмотреть, что происходит в Украине, где 31 марта избирают президента страны.

Российский лидер изображен в туфлях на высоких каблуках, в брюках не по размеру, у его ног лежит приготовленный автомат. Смотрит Путин из-за забора с колючей проволокой на Киев.

Пользователи Twitter так прокомментировали карикатуру:

«Надо было гнома на табуретку поставить».

«Наряд на вырост. Каблуки мелковаты».

«Как и у всякого старичка, у него начал расти животик. А вроде спортом занимается… Миф. Фейк».

А один украинец ответил главе Кремля достойным рисунком.

Напомним, ранее Алеша Ступин едкой карикатурой в виде сливного бачка изобразил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter