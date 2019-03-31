На Донбассе ликвидировали наемника из батальона Прилепина (фото)

Украина

Известный российский писатель Захар Прилепин, который еще недавно «защищал русский мир» на Донбассе, сообщил о гибели наемника из его батальона.

Во время отражения обстрелов боевиков со стороны ВСУ от множественных осколочных ранений погиб Крикуненко Александр — позывной «Анапа». Еще несколько террористов были ранены. Прилепин просит помочь деньгами на лечение, так как «тяжело парням там».

«В нашем батальоне снова потери. Обстрел, одна из мин упала на входе в блиндаж. „Анапа“ сидел ближе всех ко входу. Погиб мгновенно. Множественные осколочные ранения тела, несовместимые с жизнью. Фактически он принял основной удар на себя. Ещё раненые. Есть тяжёлые. Все, кто в силах помочь… Деньги идут напрямую в батальон», — пишет Прилепин.

В декабре 2018 года Прилепин стал заместителем художественного руководителя Московского Художественного академического театра имени Горького, который раньше возглавляла народная артистка Татьяна Доронина. После получения важной должности, он пообещал, что больше не будет воевать на Донбассе — война якобы перестала его «вдохновлять».

Как сообщали «ФАКТЫ», Захара Прилепина внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В этот перечень Министерства культуры он попал лишь летом 2018 года. В то же время данные Прилепина, в отношении которого в Украине заведены уголовные дела, в частности, за терроризм, находятся в базе «Миротворца» еще с 2014 года.

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