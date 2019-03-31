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Происшествия

Смертельное ДТП в Николаевской области: двое погибших, двое в тяжелом состоянии (фото)

12:21 31 марта 2019 87
ДТП
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаевской области, 31 марта, в 04:45, по экстренному вызову «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи города Первомайска Николаевской области (автодорога Р-75). Как сообщили «ФАКТАМ» в Главном управлении ГСЧС, на место прибыли спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что автомобиль KIA RIO слетел в кювет, в результате чего 33-летний водитель и 24-летний пассажир погибли на месте. Две девушки-пассажирки, 2000 г. р. и 1999 г. р. с переломами доставлены в Первомайскую центральную районную больницу. Спасатели деблокировали тело погибшего водителя. На месте происшествия работает полиция.

Как сообщали «ФАКТЫ», 31 марта, на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Терещенковской в Киеве столкнулись Mercedes и Lexus. После удара Lexus оказался за несколько десятков метров от места удара.

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