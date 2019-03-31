Кто фотографировал? Сергей Лазарев заинтирговал поклонников откровенным снимком

Культура

Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с опальной украинской певицей Ани Лорак, опубликовал в Istagram интимное фото, на котором артист изображен на кровате без одежды.

«Good Morning, Beautiful World … Доброе утро, красивый мир», — подписан снимок.

Под фото появилось почти 80 тысяч «лайков». Подписчики Istagram сразу же стали гадать: кто снимал.

«Ну все, да начнутся массовые обсуждения на тему „кто фоткал?“ — его парень, его девушка?»

«Господи, успокойтесь, это была Siri, она умеет фотографировать на расстоянии, хотя девушка или парень Siri, об этом стоит задуматься».

«Действительно, мир очень красивый.» — и такой комментарий оставили под фото Лазарева.

Напомним, недавно Лазарев решил внести интригу по поводу своих отношений с Ани Лорак. В соцсети Лазарев опубликовал свое фото рядом с певицей и сопроводил снимок многозначительной надписью.

Как писали «ФАКТЫ», певец Сергей Лазарев представил песню «Scream», с которой он поедет на «Евровидение-2019» в Тель-Авив. Песню написали российский певец Филипп Киркоров, американка Шэрон Вон и композитор Димитрис Контопулос.

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