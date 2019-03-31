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Житель Черкасс устроил переполох на вокзале в Ужгороде
Утром 31 марта на железнодорожном вокзале Ужгорода была найдена сумка с гранатами. Пассажиров и железнодорожников пришлось эвакуировать.
Информация об обнаружении на вокзале подозрительной сумки поступила на телефонную линию «102». На вокзал прибыли полиция, саперы, спасатели и медики. Пассажиры и работники вокзала были выведены из здания вокзала, а территорию обследовали.
Когда сумка обнаружилась, внутри под вещами были выявлены три гранаты.
Личность владельца сумки установлена. Им оказался 30-летний житель Черкасс. Мужчина задержан и доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
По факту незаконного обращения с боеприпасами начато расследование. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Напомним, ранее полиция задержала банду интернет-торговцев оружием. «Товары» на продажу дельцы привозили из зоны боевых действий. Торговцы наладили сбыт гранат РГН и Ф-1, тротила, других боеприпасов.
Также гранаты неизвестного происхождения были обнаружены в доме жителя Одесской области. Арсенал выявили в результате специальной операции.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.