Происшествия

Житель Черкасс устроил переполох на вокзале в Ужгороде

Утром 31 марта на железнодорожном вокзале Ужгорода была найдена сумка с гранатами. Пассажиров и железнодорожников пришлось эвакуировать.

Информация об обнаружении на вокзале подозрительной сумки поступила на телефонную линию «102». На вокзал прибыли полиция, саперы, спасатели и медики. Пассажиры и работники вокзала были выведены из здания вокзала, а территорию обследовали.

Когда сумка обнаружилась, внутри под вещами были выявлены три гранаты.

Личность владельца сумки установлена. Им оказался 30-летний житель Черкасс. Мужчина задержан и доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

По факту незаконного обращения с боеприпасами начато расследование. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Напомним, ранее полиция задержала банду интернет-торговцев оружием. «Товары» на продажу дельцы привозили из зоны боевых действий. Торговцы наладили сбыт гранат РГН и Ф-1, тротила, других боеприпасов.

Также гранаты неизвестного происхождения были обнаружены в доме жителя Одесской области. Арсенал выявили в результате специальной операции.

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