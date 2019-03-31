Лукашенко возмутил белорусов неудачной шуткой (видео)

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, который в публичных выступлениях пытается играть роль «простого парня», на этот раз перестарался с грубыми шутками. В своем последнем выступлении белорусский лидер затронул тему индустрии красоты и намекнул, что «чистить копыта» и проводить парикмахерские процедуры можно и на дому.

«Потребитель сам должен решать: постричься ему в дорогом салоне или в два-три раза дешевле в парикмахерской на дому. Состоятельный человек будет в салон ходить. Но все ли наши граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Не все!» — признал Лукашенко.

«Все ли наши граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Не все!»: Лукашенко и немного белорусского стиля pic.twitter.com/eMeWXXGKK0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 марта 2019 г.

Когда видео появилось в соцсетях, прямой и местами грубоватый спич Лукашенко оценили не все. Пользователи сошлись на том, что президент и его спичрайтеры перегибают палку, пытаясь подчеркнуть близость к народу. Сравнение жителей Беларуси с копытными животными звучит слишком непосредственно даже из уст Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко отметился посещением коровника, раскритиковал антисанитарию и запущенность и сравнил хозяйство с «Освенцимом». До этого президента Беларуси уличили в незнании истории.

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