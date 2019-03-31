Счет шел на секунды: невероятное видео спасения женщины на озере в Киеве

Происшествия

В Киеве патрульные полицейские спасли женщину, тонувшую в озере Тельбин. Видеозапись чудесного спасения была зафиксирована на регистраторе патрульных.

Сообщение о том, что в озере тонет женщина, патрульные получили в 7 часов утра 31 марта. Быстро прибыв на место, патруль увидел, что на берегу лежат вещи пострадавшей, а сама она пытается из последних сил удержаться на воде и зовет на помощь.

В патрульной полиции рассказали, что к моменту прибытия экипажа счет шел на секунды. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду на помощь утопающей, а женщина между тем перестала подавать признаки жизни. Патрульный Шевченко и его напарник Сергей Бурмака вытянули пострадавшую из воды и оказали ей домедицинскую помощь. Женщина откашлялась, начала дышать, ее отправили в больницу под наблюдение медицинских специалистов.

Напомним, озеро Тельбин в Днепровском районе Киева является не только популярным местом отдыха, но еще и местом чрезвычайных происшествий. В феврале здесь едва не погибли девочки-подростки, а в январе под лед провалилась девочка, катавшаяся на санках, и бабушка, кинувшаяся на помощь ребенку. Обеих пострадавших спас случайный прохожий.

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