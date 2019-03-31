- 17:57 У омбудсмена недовольны ходом выборов в местах лишения свободы
- 17:42 Счет шел на секунды: невероятное видео спасения женщины на озере в Киеве
- 17:19 Российских журналистов не допустили на выборы президента Украины в Минске
- 17:00 Тепло понемногу покидает Украину: синоптики дали прогноз на первый день апреля
- 16:50 Лукашенко возмутил белорусов неудачной шуткой
- 16:50 Украина выбирает президента: все подробности
- 16:19 Тихий ужас: в Одессе тяжело раненых в ДТП нацгвардейцев прилюдно добивали ногами
- 16:16 Житель Черкасс устроил переполох на вокзале в Ужгороде
- 15:43 В Украине изъяли рекордную партию героина — 600 килограммов
- 15:43 В Киеве ищут взрывчатку в гостинице "Украина", жильцы эвакуированы
Счет шел на секунды: невероятное видео спасения женщины на озере в Киеве
В Киеве патрульные полицейские спасли женщину, тонувшую в озере Тельбин. Видеозапись чудесного спасения была зафиксирована на регистраторе патрульных.
Сообщение о том, что в озере тонет женщина, патрульные получили в 7 часов утра 31 марта. Быстро прибыв на место, патруль увидел, что на берегу лежат вещи пострадавшей, а сама она пытается из последних сил удержаться на воде и зовет на помощь.
В патрульной полиции рассказали, что к моменту прибытия экипажа счет шел на секунды. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду на помощь утопающей, а женщина между тем перестала подавать признаки жизни. Патрульный Шевченко и его напарник Сергей Бурмака вытянули пострадавшую из воды и оказали ей домедицинскую помощь. Женщина откашлялась, начала дышать, ее отправили в больницу под наблюдение медицинских специалистов.
Напомним, озеро Тельбин в Днепровском районе Киева является не только популярным местом отдыха, но еще и местом чрезвычайных происшествий. В феврале здесь едва не погибли девочки-подростки, а в январе под лед провалилась девочка, катавшаяся на санках, и бабушка, кинувшаяся на помощь ребенку. Обеих пострадавших спас случайный прохожий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...