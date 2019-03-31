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Спорт

Криштиану Роналду заинтриговал фанаток интимным фото

19:05 31 марта 2019 266
Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает реабилитацию после травмы, полученной в матче сборных Португалии и Сербии (1:1).

34-летний футболист разместил в Instagram фотографию практически в обнаженном виде. «Последний сеанс», — подписал футболист снимок, на котором он в одном нижнем белье сидит на двух ваннах одновременно. Скорее всего, таким образом форвард проходит курс восстановления после травмы бедра.

За несколько часов фото набрало более 5 миллионов лайков.

Напомню, что Криштиану Роналду летом прошлого года перешел в «Ювентус» из «Реала» за 112 млн евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 36 поединков во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. В споре бомбардиров итальянской серии А португалец с 19 точными ударами (вместе с Кшиштофом Пентеком из «Милана» и Дуваном Сапатой из «Аталанты») уступает только 36-летнему нападающему «Сампдории» Фабио Квальярелле (21 гол).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подруга Криштиану Роналду снова беременна.

Фото Instagram

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