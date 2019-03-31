- 20:50 В команде Тимошенко заявляют о нарушениях в день выборов, — Немыря
- 20:33 Экзит-полы показали, что Зеленский и Порошенко выходят во второй тур: у Тимошенко своя версия
- 20:23 Владимир Балух не уверен, что доживет до освобождения, — адвокат узника Кремля
- 20:22 На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма
- 20:10 Выборы президента Украины: результаты экзит-полов, данные о явке и другие подробности
- 19:46 По стопам Тайсона: боксер-тяжеловес укусил соперника за грудь
- 19:44 В Ровно водитель устроил жуткое лобовое ДТП: в сеть попало видео момента аварии
- 19:05 Криштиану Роналду заинтриговал фанаток интимным фото
- 19:04 Избыток фтора в зубной пасте может навредить зубам: как себя защитить
- 18:58 В Одессе задержали мужчину, жестоко избивавшего раненных в ДТП нацгвардейцев
В команде Тимошенко заявляют о нарушениях в день выборов, — Немыря
31 марта — этот день будет хорошей новостью для тех граждан, которые выступают за перемены. Такое заявление сделал заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий Немыря во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко.
По словам Немыри, команда Юлии Тимошенко продолжает фиксировать нарушения, в частности подписание членами участковых избирательных комиссий (УИК.- Авт.) пустых протоколов о подсчете голосов избирателей заблаговременно. Такие случаи выявлены в Донецкой, Киевской и Львовской областях.
Также Немыря сообщил о зафиксированном факте подкупа избирателей в Волынской области. По словам представителя «Батьківщини», отдельные лица встречали избирателей после голосования и направляли их в квартиру, где происходила передача денег.
Кроме того, штабом Тимошенко зафиксировано нарушение процедуры голосования в одном из округов Донецкой области, где группа неизвестных лиц спортивного телосложения ворвалась на участок и бросила в каждую урну по пачке бюллетеней.
Немыря также рассказал о таких трюках, как исчезающие чернила, попытки организации карусели, о выдаче одной справки врача на 60 заявлений избирателей, изъявивших желание голосовать «на дому», о проблемах с ведением реестра по отдельным домам, например, на Софиевской Борщаговке в Киеве, когда жители целого дома не смогли проголосовать.
Григорий Немыря подчеркнул, что представители «Батьківщини» находятся в постоянном контакте с многочисленными международными миссиями наблюдателей под эгидой ОБСЕ, при участии ПА НАТО, Европарламента, Совета Европы, совместной миссии IDI, IRI и многих других. По информации этих наблюдательных миссий, «Батьківщина» с точки зрения фактажа и регистраций фактов нарушения проявляет себя лучше всего.
«Это очень важная часть избирательного процесса. „Батьківщина“ показывает пример профессионального сотрудничества с международными избирательными наблюдателями и миссиями», — сообщил Немыря.
Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ход избирательного процесса онлайн.
Photo by Alexander Prokopenko
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...