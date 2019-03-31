Политика

В команде Тимошенко заявляют о нарушениях в день выборов, — Немыря

31 марта — этот день будет хорошей новостью для тех граждан, которые выступают за перемены. Такое заявление сделал заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий Немыря во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко.

По словам Немыри, команда Юлии Тимошенко продолжает фиксировать нарушения, в частности подписание членами участковых избирательных комиссий (УИК.- Авт.) пустых протоколов о подсчете голосов избирателей заблаговременно. Такие случаи выявлены в Донецкой, Киевской и Львовской областях.

Также Немыря сообщил о зафиксированном факте подкупа избирателей в Волынской области. По словам представителя «Батьківщини», отдельные лица встречали избирателей после голосования и направляли их в квартиру, где происходила передача денег.

Кроме того, штабом Тимошенко зафиксировано нарушение процедуры голосования в одном из округов Донецкой области, где группа неизвестных лиц спортивного телосложения ворвалась на участок и бросила в каждую урну по пачке бюллетеней.

Немыря также рассказал о таких трюках, как исчезающие чернила, попытки организации карусели, о выдаче одной справки врача на 60 заявлений избирателей, изъявивших желание голосовать «на дому», о проблемах с ведением реестра по отдельным домам, например, на Софиевской Борщаговке в Киеве, когда жители целого дома не смогли проголосовать.

Григорий Немыря подчеркнул, что представители «Батьківщини» находятся в постоянном контакте с многочисленными международными миссиями наблюдателей под эгидой ОБСЕ, при участии ПА НАТО, Европарламента, Совета Европы, совместной миссии IDI, IRI и многих других. По информации этих наблюдательных миссий, «Батьківщина» с точки зрения фактажа и регистраций фактов нарушения проявляет себя лучше всего.

«Это очень важная часть избирательного процесса. „Батьківщина“ показывает пример профессионального сотрудничества с международными избирательными наблюдателями и миссиями», — сообщил Немыря.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ход избирательного процесса онлайн.

Photo by Alexander Prokopenko

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter