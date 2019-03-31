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В работе Instagram снова произошел глобальный сбой
В работе популярного сервиса Instagram произошел глобальный сбой. У пользователей не получается войти в аккаунт, а те, кому все-таки удалось авторизоваться, не могут просмотреть публикации или разместить пост.
По информации сервиса Downdetector, неполадки наблюдаются у пользователей в США и в Европе. Среди европейцев жалобы на перебои в работе Instagram поступают из Украины, Польши, Австрии, Италии, Чехии, Великобритании, Нидерландов.
Напомним, прошлый масштабный сбой в Instagram и Facebook наблюдался 13 марта. Перебои в работе растянулись почти на 12 часов. Тогда звучали предположения о хакерской атаке, но официально Facebook опроверг эту версию. В администрации социальной сети заверили, что проблемы не связаны с DDoS-атакой.
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