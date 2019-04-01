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Фастфуд спас жизинь: ужасная болезнь заставила девочку 14 лет питаться только гамбургерами
Жительница британского города Уитнэш, графство Уорикшир, в течение 14 лет питалась исключительно гамбургерами и не могла употреблять другую пищу. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что Кейтлин Брейтуэйт c двух лет страдала расстройством избирательного питания — психической болезнью, которая вынуждает отказываться от определенных продуктов. Из-за нее девочку тошнило от любой пищи, кроме гамбургеров.
«Всякий раз, когда возле ее рта оказывалось что-то полезное, она начинала давиться и не могла даже попробовать», — вспоминает ее мать.
Поскольку в рационе Кейтлин отсутствовали многие витамины и элементы, ей приходилось принимать пищевые добавки. Болезнь вызывала и другие проблемы. Девочка не могла есть в гостях или в ресторане.
«Прежде чем идти в ресторан, нам приходилось проверять, будут ли в меню гамбургеры», — говорит ее мать.
В 16 лет Кейтлин прошла гипнотерапию и впервые смогла попробовать другую пищу. Ее мать утверждает, что девушка поставила перед собой цель съесть традиционный английский обед, состоящий из жареного мяса и картофеля, а также какого-либо гарнира, овощей и соуса.
«На это потребуется время, но по крайней мере она соскочила с гамбургеров», — говорит женщина.
Напомним, что американец Дон Горске съел 30-тысячный бигмак в своей жизни. Он поглощает 14 таких сэндвичей в неделю. По его подсчетам, за последние 44 года наберется не более восьми дней, когда он не съел ни одного бигмака.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шеф-повар одного из лондонских ресторанов Крис Лардж представил самый дорогой в мире гамбургер. Стоимость этого шедевра кулинарного искусства, получившего название Гламбургер, — 1100 фунтов стерлингов (почти 1770 долларов). В числе ингредиентов — съедобное золото, 220 граммов мраморной японской говядины Кобе, 60 граммов новозеландской оленины, черная икра, трюфели, лобстеры. Он еще и пропитан соком манго, смешанным с шампанским.
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