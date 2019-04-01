«Доктор смерть»: хирург-самозванка изуродовала 10 пациенток и одну убила

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Жуткая история развернулась в российском городе Краснодаре, где лже-пластический хирург изуродовала более 10 своих пациенток. Примечательно, что свои операции женщина проводила прямо у себя дома, не соблюдая элементарные санитарные правила, передает «Лайф.ру».

По факту обращений пострадавших СКР по Краснодарскому краю проводит проверку. В своих заявлениях женщины рассказали о том, что врач Алена Верди проводила операции чуть ли не в кладовом помещении своей квартиры, подсвечивая себе фонариком мобильного телефона.

«Она отрезала мне сверху из-под груди кусок и выкинула его. Она меня сшила, натянула очень сильно, у меня пошло натяжение. У меня женские гениталии начали подниматься наверх. Она меня так сшила, что по бокам торчала кожа. Вылазила кожа как хвостик у рыбки», — цитирует пострадавшую Анастасию Исмаилову, которой потребовалась коррекция живота после родов.

После таких «процедур» у пациентки появилась киста. Также она буквально не может согнуться, а также нормально спать и есть.

«Да. Я была не в ее клинике. Это было оборудовано на цокольном этаже. Был оборудован кабинет. Я попала туда. Когда я узнала, сколько жертв… Их очень много», — сказала другая пострадавшая Евгения Лановая.

Однако всерьез Верди заинтересовались лишь после того, как умерла одна из ее пациенток. Сразу выяснилось, что все ее дипломы и сертификаты являются подделкой, а настоящее имя горе-хирурга — Антонина Горбуова. Женщина приехала из Украины, а в клинике заявили, что не проверяли ее диплом, так как женщина пришла по рекомендации.

К слову, в самом медицинском учреждении ранее была отозвана лицензия, но клиника все равно продолжала работать.

«Про эти случаи начали узнавать с момента, когда ее отстранили от работы. Она была уволена по статье. Когда людям задавались вопросы, почему они не обратились полгода назад, они говорили: „Она нас лечила, лечащий врач, все под контролем“, — и рассказывали вещи, от которых волосы становили дыбом», — прокомментировал ситуацию экс-главврач клиники и анестезиолог-реаниматолог Иван Миненко.

Сейчас поисками подавшейся в бега Горбуновой занимаются правоохранители.

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