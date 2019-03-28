1 апреля 2019

Не нравится мне приезжать в Арабские Эмираты. Страшно не нравится. Даже всего на несколько дней. Даже с замечательной целью посетить недавно открывшийся там музей. Не нравится… Сильно расстраиваюсь. И есть, от чего.

Впервые посетив Дубаи и Шарджу ещё в середине 1990-х годов и затем неоднократно бывая и в Абу-Даби, и в Дубаи, тихо радовался за местных жителей, наблюдая за тем, как они буквально на глазах превращают свою страну из небольших поселений кочующих бедуинов и с трудом сводящих концы с концами рыбаков, промышляющих в прибрежных водах Персидского залива, в цветущий и прекрасно благоухающий оазис. На краю безжизненной пустыни им всего за несколько десятилетий удалось построить удивительный мир процветания и красоты, ставший настоящей Меккой для туристов со всего мира.

Если каких-то 25 лет назад я был свидетелем того, как в Дубаи строили первые скромные высотные здания и несколько небольших торговых молов, то сейчас в этом городе уже до горизонта протянулись широченные (по 6−8 полос движения в каждую сторону!) проспекты, по обе стороны застроенные футуристическими 70−100-этажными небоскребами и торговыми центрами, количество брендовых магазинов в которых доходит до 15 тысяч (я имею в виду знаменитый Дубай-мол)! А эти невероятного качества и удобства дорожные многоуровневые развязки! А эти намытые в открытом море (!) острова, на которых всего за несколько лет возведены сотни (!) пятизвездочных отелей! И это только в одном городе. На земле, в которой нет ничего, кроме нефти, запасы которой уже скоро, по прогнозам экспертов, должны исчерпаться. А в продуктовых маркетах — изобилие, невиданное ни в одной другой стране мира. Привозное, заметьте, изобилие, в том числе доставленное и из Украины — молоко, творог и йогурты с отчественными этикетками легко узнать из множества других…

Теперь-то вы, наверное, понимаете, почему я так огорчаюсь всякий раз, попадая в это райское место в пустыне, где средняя температура летом держится на уровне 40 градусов в тени? А у нас за эти несколько десятилетий из мощной индустриальной, сельскохозяйственной державы, владеющей новейшими космическими технологиями, Украина превратилась в едва ли не самую бедную страну в Европе…

Честно говоря, недавно построенный в Абу-Даби ближневосточный Лувр, о котором так много и восторженно писала вся мировая пресса, не впечатлил. Да, сооружение получилось весьма оригинальное, впечатляющее формами и размерами. Серебристый, многослойно переплетенный купол, накрывающий огромные полупустые залы общей площадью 24 тысячи квадратных метров, выглядит завораживающе. Правда, во время дождя (а нас застал редкий в этих краях дождь) протекает во многих местах. Не меньше размеров музея впечатляет стоимость его сооружения (почти 600 миллионов евро) и стоимость аренды 600 предметов мирового искусства, составивших основу экспозиции — один миллиард долларов! Произведений, способных вызвать не восторг, но хотя бы обычный интерес у любителей искусства, уже успевших побывать в крупных музеях Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Берлина, не так уж много. Несколько крупных древнегреческих и египетских статуй, по несколько не самых известных картин Ван Гога, Рембрандта, Гогена и Мане, да ещё множество мелких старинных керамических тарелок и золотых монет, с огромной изобретательностью представленных в больших и пустынных залах — вот, пожалуй, и все, на что уходит пара часов блуждания по музею. Короче говоря, такое… Ещё одно подтверждение того, что не все можно купить за деньги. Даже за очень большие деньги.

Рассказ об Эмиратах я продолжу как-нибудь позже. А пока позвольте пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.