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Руни забил фантастический гол в американской лиге MLS (видео)
Лучший бомбардир в истории сборной Англии (53 мяча) и «Манчестер Юнайтед» (253 гола) Уэйн Руни забил фантастический гол в американской лиге MLS за «Ди Си Юнайтед».
На 30-й минуте 33-летний форвард поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного, назначенного практически около углового флажка. Его команда в итоге обыграла в матче регулярного чемпионата MLS на выезде «Орландо Сити» (2:1), а Руни к голу добавил еще и результативную передачу.
Ridiculousness from @WayneRooney #ORLvDC pic.twitter.com/j33ZBZ7gjT— Major League Soccer (@MLS) 31 марта 2019 г.
После четырех туров «Ди Си Юнайтед» имеет в активе 10 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата MLS. Из девяти мячей команды четыре в активе Руни.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уэйн Руни загремел в США в полицейский участок.
Фото ФК «Ди Си Юнайтед»
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