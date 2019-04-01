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Спорт

Руни забил фантастический гол в американской лиге MLS (видео)

10:11 1 апреля 2019 162
Уэйн Руни
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лучший бомбардир в истории сборной Англии (53 мяча) и «Манчестер Юнайтед» (253 гола) Уэйн Руни забил фантастический гол в американской лиге MLS за «Ди Си Юнайтед».

На 30-й минуте 33-летний форвард поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного, назначенного практически около углового флажка. Его команда в итоге обыграла в матче регулярного чемпионата MLS на выезде «Орландо Сити» (2:1), а Руни к голу добавил еще и результативную передачу.

После четырех туров «Ди Си Юнайтед» имеет в активе 10 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата MLS. Из девяти мячей команды четыре в активе Руни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уэйн Руни загремел в США в полицейский участок.

Фото ФК «Ди Си Юнайтед»

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