Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 30 марта, в английском графстве Кент в возрасте 77 лет скончалась британская модель и актриса Таня Мале. Пик ее популярности пришелся на 60-е годы. Таня была одной из самых узнаваемых британских манекенщиц. А всемирная известность пришла к ней после выхода в прокат фильма «Голдфингер» — третьей части легендарной бондианы. В картине Мале сыграла роль девушки агента 007 Тилли Мастерсон. Ее убивает своей шляпой со стальным острым ободком злодей Одджоб.

Таня Мале родилась 19 мая 1941 года в Блэкпуле. Ее отец Генри Мале был англичанином, а мать — Ольга Миронова — русской. Карьеру манекенщицы Таня начала в возрасте 16 лет.

Роль девушки Бонда могла достаться ей уже во второй части — фильме «Из России с любовью». Продюсер бондианы Альберт Брокколи искал блондинку, которая могла бы сыграть Татьяну Романову, сотрудницу советского консульства, которая работает на разведку. Он увидел фотографии Мале в бикини и пригласил ее на пробы. Однако Альберту не понравился английский акцент Тани. В итоге роль Романовой досталась итальянской актрисе Даниэле Бьянки. По иронии судьбы ее озвучила другая актриса.

Таня Мале в роли Тилли Мастерсон

Однако про Таню Брокколи не забыл. И позвал ее в следующую серию. «Голдфингер» стал одним из наиболее удачных фильмов о Бонде. Агента 007 в нем сыграл Шон Коннери.

Мале после выхода картины получила множество предложений от других режиссеров, но отклонила их все до единого. Как утверждает кузина Тани, известная британская актриса Хелен Миррен, ее сестре не понравилось сниматься в кино. Она жаловалась на слишком плотный график и небольшую оплату. Брокколи предложил Тане сначала 50 фунтов за съемочный день. Она не согласилась. После трудных переговоров Мале выбила для себя 150 фунтов за день. При этом она говорила, что с легкостью зарабатывала такие деньги, участвуя в показах или рекламных съемках. Ей также не понравилось, что контракт с киностудией запрещал ей ездить верхом или выезжать заграницу.

Таня Мале в 2005 году

Мале никогда не была замужем. Она помогала материально своей матери и двум братьям.

В пятницу, 29 марта, скончался также британский актер Шейн Риммер, который сыграл эпизодические роли в четырех фильмах об агенте 007 — «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть», «Шпион, который меня любил». Кроме того, Риммер снимался и в других известных фильмах, в том числе в первой части «Звездных войн», в драме «Ганди», в трех частях «Супермена». Риммер умер на 90-м году жизни.

Роджер Муд (Джеймс Бонд) и Шейн Риммер в фильме «Шпион, который меня любил»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти британской актрисы Юнис Гейсон, которая играла девушку Джеймса Бонда в фильмах «Доктор Ноу» и «Из России с любовью». Она умерла 8 июня 2018 года в возрасте 90 лет.

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