Спорт

Бой на «Олимпийском»: Владимир Кличко возвращается в большой бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64 победы, пять поражений, 53 выигрыша нокаутом), которому 25 марта исполнилось 43 года, принял решение возобновить карьеру, сообщает sportarena.com.

Стримминговая платформа DAZN предложила Кличко-младшему контракт на 120 миллионов долларов за три поединка, и украинец принял предложение.

Планируется, что первый после возвращения на ринг бой Кличко пройдет на киевском «Олимпийском». Организация поединка в столице Украины станет своеобразным подарком мэру Киева и брату Владимира Виталию. Боксерский вечер пройдет 25 мая и станет одним из главных событий празднования Дня города.

Кстати, Владимир Кличко последний раз боксировал в Киеве 5 декабря 1998 года, когда во Дворце спорта уступил техническим нокаутом американцу Россу Пьюрити (31−20−3, 27 КО), потерпев первое поражение в своей профессиональной боксерской карьере.

О следующем сопернике украинца пока ничего неизвестно. В контракте лишь указано, что Владимира ждут «самые значимые бои, которые будут наиболее привлекательны с точки зрения востребованности на рынке».

Напомню, что Кличко-младший завершил профессиональную карьеру 29 апреля 2017 года, когда на знаменитом лондонском «Уэмбли» проиграл нокаутом другому олимпийскому чемпиону британцу Энтони Джошуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимиру Кличко удвоили гонорар за возможное возвращение на ринг.

Фото Getty Images



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