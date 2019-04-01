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Происшествия

Под Одессой из-за взрыва авто сгорел дом и погиб мужчина

11:45 1 апреля 2019 203
Под Одессой из-за взрыва авто сгорел дом и погиб мужчина
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в воскресенье, 31 марта, прогремел взрыв в городе Подольске (бывшем Котовске) Одесской области. Прибывшие на место ЧП — к дому по улице Ломаносова — сотрудники спасательных подразделений увидели объятое пламенем здание.

«Произошло возгорание крыши частного жилого дома на площади 60 квадратных метров, горел и стоявший рядом легковой автомобиль, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — В течение 35 минут пожар был ликвидирован, однако на месте обнаружили погибшим хозяина дома».

По предварительным выводам, причиной пожара мог стать взрыв газобаллонного оборудования автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Новобеличах 31 марта произошел пожар в частном жилом доме.

А 29 марта случился масштабный пожар в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе Киева. Центром пожара стала квартира на четвертом этаже 16-этажной высотки. Жертвами огня стали два человека.

Двумя днями ранее горела автозаправочная станция в Кропивницком. Там обошлось без жертв, однако четверо человек пострадали.

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