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- 12:19 Форвард «Реала» Бензема установил достижение, не покорившееся ни Криштиану Роналду, ни Месси
Форвард «Реала» Бензема установил достижение, не покорившееся ни Криштиану Роналду, ни Месси (видео)
Драматичная развязка произошла в поединке 29-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» на родном «Сантьяго Бернабеу» незадолго до финального свистка вырвал победу у «Уэски» (3:2).
Решающий мяч на 89-й минуте классным обводящим ударом забил французский форвард Королевского клуба Карим Бензема.
Как сообщает Marca, теперь в активе Бензема как минимум по одному голу в матчах против каждой команды, которой француз противостоял в элитном дивизионе, — 141 мяч в ворота 34 клубов.
Подобным не может похвастаться ни одна из нынешних или бывших звезд испанской Ла Лиги. К примеру, лидер «Барселоны» Лионель Месси забивал 37 из 40 команд в чемпионате Испании, с которыми играл. Стопроцентного результата не добились также форварды «Реала» Криштиану Роналду (32 из 33) и Рауль (35 из 39).
За девять туров до финиша «Реал» с 57 очками занимает в чемпионате Испании третье место, на два пункта отставая от «Атлетико» и на 12 — от «Барселоны».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» назвал имя нового главного тренера команды.
Фото Getty Images
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!