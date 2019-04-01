Стиль жизни

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов» (СТБ), постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов считает, что в апреле организм человека особенно ослаблен. Известный астролог, составивший гороскоп здоровья для «ФАКТОВ», советует побольше находиться на воздухе, отдыхать, заниматься спортом и следить за питанием.

— Надо всегда помнить, что мы сами можем помочь собственному организму справиться с весенней усталостью, после долгой зимы, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хаял Алекперов. — Нужно просто прислушиваться к собственным желаниям и следовать несложным рекомендациям.

Овны

В этом месяце из-за сильных нагрузок в профессиональной сфере деятельности иммунитет Овнов будет очень уязвим. А потому представителям данного знака грозят простудные заболевания и вирусы. Совет звезд — одеваться теплее и не идти на поводу у весьма обманчивой весенней погоды. К тому же будет вовсе не лишним прием витаминных комплексов.

Тельцы

Постоянная смена событий и принятие серьезных решений в апреле для вдумчивых и ответственных Тельцов — весьма серьезная нагрузка на нервную систему. Не удивительно, что они могут страдать от перепадов настроения, раздражительности и даже нервных срывов. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще уделять время своим хобби и просто прогуливаться в новых местах. Смена обстановки и позитивные мысли — лучшее лекарство для ваших нервов.

Близнецы

В этом месяце Близнецы будут крайне сосредоточены на карьерных достижениях. Возможно, что ради успеха им придется уступать в спорах и в какой-то мере молча сдавать свои позиции. Такая ситуация для представителей данного знака, которые привыкли всегда говорить то, что думают, может вылиться в проблемы со связками и горлом. Совет звезд — избегать переохлаждения и не оттягивать визит к врачу, если чувствуете даже легкое недомогание.

Раки

От резкой смены событий, которую звезды сулят Ракам в этом месяце, у консервативных представителей данного знака может в прямом и переносном смыслах закружиться голова. Слабость, головные боли и даже мигрень могут стать неприятными спутниками позитивных перемен. А потому не забывайте должное внимание уделять своему здоровью — спорт, прогулки и даже обычная зарядка на свежем воздухе по утрам помогут избежать подобных недугов.

Львы

Досадным препятствием на пути целеустремленных и уверенных в себе Львов в этом месяце могут стать бытовые травмы. Чтобы избежать ожогов, падений или ушибов, старайтесь не спешить и не хвататься за несколько дел одновременно. Что касается мелких работ по дому, их лучше поручить людям, которые являются в этом профессионалами. Иначе можно попасть впросак.

Девы

Гиперответственные Девы в апреле могут столкнуться с болями в спине. А все потому, что представители этого знака плохо справляются с правильным распределением своих жизненных ресурсов и часто делают работу за людей, которые вполне могли бы справиться с ней сами. Совет звезд — чаще обращаться за помощью и не переоценивать себя. Иначе об этом вам скажет ваш организм!

Весы

Этот месяц предоставит мнительным Весам немало поводов для переживаний. Есть большая вероятность, что представителям данного знака придется принимать решения на ходу, действуя тут и сразу. Не удивительно, что волнения, связанные с этим, выльются в сердечные проблемы. Чтобы уйти от такого сценария, доверьтесь своей интуиции. Вы не только сделаете правильный выбор, но еще и избавите себя от душевных терзаний.

Скорпионы

В сфере личных отношений у Скорпионов может скопиться масса недосказанных слов в адрес партнера. Обиды и претензии, которые представители данного знака склонны держать в себе, — прямой путь к проблемам с давлением. А потому старайтесь чаще говорить начистоту не только с любимым человеком, но и с окружающими. Это позволит избавиться от негатива и возможных недугов.

Стрельцы

Расположение небесных тел подтолкнет Стрельцов к гибкости. Возможно, представителям знака придется подстраиваться под сложившиеся обстоятельства и даже в чем-то поменять свои взгляды на жизнь. Для прямолинейных и упрямых Стрельцов это — настоящий вызов. Если они столкнуться с такой ситуацией, их организм может отреагировать обострением хронических заболеваний. Потому будет очень неплохо вовремя заняться профилактикой. Ну и, конечно же, проще относиться к происходящему. Помните, что отступление часто приводит к победе.

Козероги

В этом месяце Козероги будут полны сил и энергии. Их эмоциональный и физический потенциал на пике. Самое время браться за новые начинания. Но на волне задора не стоит забывать об отдыхе и здоровом сне. Иначе быстро истощите свои жизненные ресурсы и ослабите иммунитет.

Водолеи

У представителей этого знака в апреле может накопиться масса претензий к себе. Амбициозные и активные Водолеи тяжело переносят поражения и даже мелкие неудачи, от которых в этом месяце они не застрахованы. Но без промахов, как известно, невозможен успех. А потому отбросьте самоедство и недовольство собой. Это может вылиться в проблемы с кожей. Чаще хвалите себя и делайте комплименты своему отражению в зеркале.

Рыбы

В этом месяце наиболее уязвимым местом Рыб может оказаться пищеварительная система. Поэтому не стоит нагружать желудок смелыми кулинарными экспериментами или диетами. Старайтесь придерживаться правильного питания и поменьше волнуйтесь. Иначе рискуете столкнуться с гастритом или даже язвой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем, по мнению медиков, опасен для здоровья переход на летнее время.

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