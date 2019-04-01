Нападение на полицейского, охранявшего избирательный участок: появились подробности

Происшествия

В день выборов президента Украины в райцентре Лубны Полтавской области был избит полицейский, охранявший избирательный участок. В результате нанесения телесных повреждений 39-летний сержант полиции оказался на больничной койке в неврологическом отделении. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ссадины на темени.

— Преступление не связано с выборами, — уточнил начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Около 21:00, когда участок уже закрылся, сержант вышел на улицу — встретить жену, которая должна была ему принести еду. Увидев двух пьяных молодых людей, справлявших нужду возле общественного здания и при этом сквернословивших, он сделал им замечание. Неожиданно парни напали на полицейского, нанеся ему несколько ударов в голову, после чего скрылись. Потерпевший не сумел их запомнить.

Хулиганов разыскивают правоохранители. По факту хулиганства открыто уголовное производство по статье «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа», за что предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в воскресенье, 31 марта, во время ликвидации пожара сухостоя в Черниговской области неизвестные избили двоих спасателей.

А 30 марта в Одессе пострадавших в ДТП полицейских, которые находились на службе, избивал ногами ранее судимый одессит, он же пытался отобрать у упавшего копа его табельное оружие.

«ФАКТЫ» также рассказывали о ЧП в одном из развлекательных заведений Кривого Рога. Там на днях группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били его ногами.

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