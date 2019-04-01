Общество

Как украинцы будут отдыхать на Пасху: график выходных в апреле

В апреле 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней. Дополнительные выходные предусмотрены на Пасху (Великдень), которую будут отмечать 28 апреля.

Согласно рекомендациям Кабмина, на пасхальные праздники украинцы будут отдыхать четыре дня подряд с 27 по 30 апреля. За вторник 30 апреля придется отработать в субботу, 11 мая.

Календарь выходных в апреле: кроме суббот и воскресений, 27 апреля — суббота, выходной; 28 апреля — воскресенье, Пасха, выходной; 29 апреля — понедельник, выходной в честь праздника Пасхи; 30 апреля — вторник, выходной, за который придется отработать в субботу, 11 мая.

Напомним, в Украине в последнее время идут споры по поводу некоторых выходных и праздников, которые считают советским наследием. Так, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что нужно лишить 8 марта статуса выходного дня. По его мнению, необходима отмена этого атрибута советского прошлого, так как день борьбы женщин за свои права ничего не имеет общего с теми традициями празднования женского дня, которые сохранились в Украине еще со времен СССР.

«ФАКТЫ» также сообщали о предложении Вятровича о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е, так как нашей стране следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой.

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