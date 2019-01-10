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В Украине утвердили график дополнительных выходных в 2019 году
Весной этого года у украинцев будет пять выходных дней подряд. Речь идет о датах с 27 апреля по 1 мая. Ранее сообщалось, что директор Института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, почему нужно лишить 8 марта статуса выходного дня.
Решение о переносе рабочих дней принял на своем заседании Кабинет министров. Так, рабочий день со вторника, 30 апреля, переносят на субботу, 11 мая, с понедельника, 30 декабря, на субботу 21 декабря, и со вторника, 31 декабря, на субботу 28 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина».
Переносы рабочих дней в апреле связаны с большим религиозным праздником — Пасхой. В 2019 году Пасху будут праздновать в воскресенье, 28 апреля, а понедельник, 29 апреля, автоматически становится выходным. 1 мая в Украине отмечают День труда.
Сообщается, что решение о переносе нескольких рабочих дней принято для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая — Дня труда и в 2020 году 1 января — Нового года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2018 года из-за переноса рабочий дней у украинцев вместе с субботами и воскресеньями было 11 дней выходных.
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