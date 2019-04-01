Мы начинаем парламентскую кампанию и свое победное движение в Раду, — Рабинович

Политика

1 апреля стартует избирательная кампания политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» для участия в парламентских выборах, и начинается она из Одессы. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава партии, народный депутат Вадим Рабинович.

«Мы начинаем свое победное движение в парламент! Я абсолютно в этом уверен, потому что прошедшие президентские выборы меня убедили, что абсолютно все, что мы делали и планировали, — правильно. И сегодня с Одессы мы начинаем нашу парламентскую кампанию!» — заявил парламентарий.

Политик также прокомментировал предварительные результаты президентских выборов. Он сообщил, что для него оба кандидата, которые проходят во второй тур, — одинаковые, поскольку имеют одинаковые взгляды.

«Я, как глава партии, которая поддержала Юрия Бойко, хочу извиниться перед избирателями, что мы не победили в этот раз. Потому что в президентских выборах любой результат, кроме первого места, — это поражение. И, несмотря на то, что страна на выборах поддержала Зеленского, на парламентских будет совсем другое. Я душой, как и все, хочу изменений. Но и Порошенко, и Зеленский поддерживают Супрун, поддерживают МВФ. Они оба находятся в одной плоскости. Поэтому мы на парламентских выборах будем бороться за победу», — подчеркнул политик.

Глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» отметил, что результат выборов является следствием ошибок, которые в течение 5 лет допускала нынешняя власть.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что Порошенко лидирует в четырех областях — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская. Это та Украина, которую он строил… Проголосовали за Зеленского не потому, что он показал себя, как политик, а потому что хотят изменений. Мы должны сегодня извлечь уроки из президентской кампании, я четко знаю, как нужно идти к победе», — уверен нардеп.

Рабинович призвал все политические силы, которые представляют интересы жителей юго-восточной части Украины, отбросить все противоречия и объединиться.

«Мы увидели разлад в лагере представителей юго-восточной Украины, который привел к тому, что у власти остаются те, кто поддерживает МВФ. Я предлагаю от имени украинцев, которые за нас голосуют, прошу людей, которые нас раскалывают: давайте вместе сядем и все обсудим. Давайте на парламентских выборах вернем себе и своему избирателю победу», — призвал Вадим Рабинович.

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