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Ангела Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол засняли на пляже в купальнике (фото)
В сети появились фото в купальнике одной из самых известный моделей Victoria’s Secret — уроженки ЮАР Кэндис Свейнпол. Снимки, как пишет издание Daily Mail, были сделаны на пляже, во время ее отдыха в мексиканском городе Тулум. 30-летняя мать двоих детей доказала, что все еще находится в прекрасной физической форме и не зря входит в число самых высокооплачиваемых моделей в мире. У Кэндис есть два сына от бывшего жениха Германа Николи, который также работает моделью. Старшему Анаке сейчас два года, а младшему Ариэлю — год.
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