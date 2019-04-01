Ангела Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол засняли на пляже в купальнике (фото)

Шоу-бизнес

В сети появились фото в купальнике одной из самых известный моделей Victoria’s Secret — уроженки ЮАР Кэндис Свейнпол. Снимки, как пишет издание Daily Mail, были сделаны на пляже, во время ее отдыха в мексиканском городе Тулум. 30-летняя мать двоих детей доказала, что все еще находится в прекрасной физической форме и не зря входит в число самых высокооплачиваемых моделей в мире. У Кэндис есть два сына от бывшего жениха Германа Николи, который также работает моделью. Старшему Анаке сейчас два года, а младшему Ариэлю — год.

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