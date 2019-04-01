Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече: в Кремле ему ответили

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на волне эйфории от результатов экзит-полов в первом туре выборов уже планирует встречу с Владимиром Путиным и обсуждение будущего для оккупированных Россией территорий. А вот в Кремле недвусмысленно дали понять, что ни о чем с Зеленским договариваться не собираются и даже поднимать эту тему не намерены.

Зеленский в ходе предвыборной кампании крайне туманно отвечал на вопросы о своем видении статуса Донбасса и Крыма. На прямой вопрос журналистов о механизмах возвращения контроля над территориями кандидат предпочитал уклончиво намекать, что нужны переговоры с Россией. Брифинг в избирательном штабе в ночь после выборов показал, что пока у кандидата не появилось никаких новых вариантов. Зеленский наивно надеется, что кого-то в России убедит разговорами.

«Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — поделился своими мечтами Зеленский.

В Кремле на эти фантазии отреагировали резко и тут же спустили мечтателей с небес на землю. Позицию Кремля решил донести пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие территории», — заявил он. По версии Пескова, Донбасс якобы был отвергнут самой Украиной. А обсуждать аннексию или оккупацию Крыма Кремль считает «в принципе недопустимым». «Тема закрыта раз и навсегда», — заявил Песков.

О голосовании на выборах, результатах параллельного подсчета голосов и послевыборных баталиях в соцсетях читайте в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины — 2019».

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