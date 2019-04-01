В Польше пытались зарезать экс-мэра Седльце

Мир

В Польше случилось уже второе с начала года нападение с ножом на политика. Бывшего мэра города Седльце в Мазовецком воеводстве атаковал неизвестный. Войцеху Кудельскому нанесли несколько ран, пострадавший госпитализирован.

Как сообщает Польское радио, сейчас жизни Кудельского опасность не угрожает, но политик все еще в больнице. Полиция работает на месте инцидента, собирает вещественные доказательства, устанавливает личность напавшего.

Войцех Кудельский был градоначальником Седльце до 2018 года, а сейчас является депутатом Мазовецкого воеводства.

Напомним, в январе 2019 года жертвой агрессивного неадеквата стал бывший мэр Гданьска Павел Адамович. На благотворительном мероприятии на Адамовича напали с ножом. Политик скончался от полученных ранений и был похоронен в Гданьске.

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