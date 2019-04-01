27.04 / 27.30 30.36 / 30.81
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Где в Киеве с 1 апреля снова можно ездить со скоростью 80 км/час: перечень улиц

15:48 1 апреля 2019 29
водитель
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве с 1 апреля отменяются введенные на 17 улицах ограничения скорости. С началом теплого сезона на ряде улиц и проспектов с интенсивным трафиком снова можно двигаться со скоростью до 80 км/час.

Ограничения снимаются на следующих улицах:

  • проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта;
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
  • Кольцевая дорога (от проспекта Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
  • проспект Бандеры от проспекта Оболонского до Северного моста;
  • проспект Ватутина от Северного моста до Керченской площади;
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);
  • Проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до городской черты Киева;
  • бульвар Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Соборности.

Новый скоростной режим на указанных улицах столицы будет действовать до 1 ноября 2019 года, а затем снова вступят всилу ограничения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Киев
+8

Ветер: 6 м/с  C
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины