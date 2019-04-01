Украина

Где в Киеве с 1 апреля снова можно ездить со скоростью 80 км/час: перечень улиц

В Киеве с 1 апреля отменяются введенные на 17 улицах ограничения скорости. С началом теплого сезона на ряде улиц и проспектов с интенсивным трафиком снова можно двигаться со скоростью до 80 км/час.

Ограничения снимаются на следующих улицах:

проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта;

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от проспекта Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

проспект Бандеры от проспекта Оболонского до Северного моста;

проспект Ватутина от Северного моста до Керченской площади;

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до городской черты Киева;

бульвар Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности.

Новый скоростной режим на указанных улицах столицы будет действовать до 1 ноября 2019 года, а затем снова вступят всилу ограничения.

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