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Где в Киеве с 1 апреля снова можно ездить со скоростью 80 км/час: перечень улиц
В Киеве с 1 апреля отменяются введенные на 17 улицах ограничения скорости. С началом теплого сезона на ряде улиц и проспектов с интенсивным трафиком снова можно двигаться со скоростью до 80 км/час.
Ограничения снимаются на следующих улицах:
- проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта;
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
- Кольцевая дорога (от проспекта Победы до ул. Трублаини);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
- проспект Бандеры от проспекта Оболонского до Северного моста;
- проспект Ватутина от Северного моста до Керченской площади;
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);
- Проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до городской черты Киева;
- бульвар Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Соборности.
Новый скоростной режим на указанных улицах столицы будет действовать до 1 ноября 2019 года, а затем снова вступят всилу ограничения.
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