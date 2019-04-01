Эрдоган теряет Анкару и Стамбул: в Турции на выборах произошла сенсация

Мир

В воскресенье, 31 марта, в Турции прошли муниципальные выборы. В голосовании участвовали избиратели всех провинций страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров городов, общественные советы и других муниципальные органы власти. Безопасность обеспечивали свыше 500 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Никогда еще муниципальные выборы не вызывали такого интереса у жителей Турции, как в этот раз. Это было первое общенациональное голосование с момента начала экономического кризиса. И эксперты с полным на то основанием утверждали, что нынешние выборы должны продемонстрировать настроения, царящие в турецком обществе, а также отношение граждан к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и возглавляемой им партии справедливости и развития (ПСР).

Эта политическая сила в итоге проиграла муниципальные выборы в турецкой столице. Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мансур Яваш набрал 50,89% голосов. Действующий мэр Анкары Мехмет Ожасеки (ПСР) получил 47,06% голосов.

В Стамбуле, крупнейшем городе страны, о своей победе заявили как кандидат от ПСР, так и представитель оппозиции. Партия Эрдогана выдвинула на пост мэра бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. ОТНРП баллотировался Экрем Имамоглу. Оба кандидата заявили 1 апреля о своей победе. Йылдырым утверждает, что опередил соперника почти на 28 тысяч голосов. Имамоглу заявил, что обошел бывшего премьера примерно на 4 тысячи голосов.

Что же произошло с турецкими избирателями? Почему партия Эрдогана, уверенно побеждавшая на всех выборах за последние 17 лет, теряет свою популярность? https://fakty.ua/272 937

Эксперты называют ряд причин. Главная из них — экономический кризис в стране. Всего за год турецкая лира подешевела примерно на 40 процентов по отношению к доллару. В этот же период времени инфляция в Турции выросла вдвое. Она составляет сегодня около 20%.

Рост турецкой экономики продолжает замедляться. Если в 2017 году он составил 7,4%, то в нынешнем году даже самые оптимистичные прогнозы предвещают рост лишь 2,6%. Уровень безработицы в Турции составляет на данный момент 11%. Около 3,5 миллиона человек не могут найти работу. Это худший показатель за последние 10 лет.

Эрдоган во всем обвиняет США. Президент Турции утверждает, что его страна подвергается «экономическому насилию». Экономисты с ним не согласны.

Глава государства также обвиняет оппозицию, сравнивая ее активистов с террористами. Прокуратура массово заводит уголовные дела на представителей прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Их обвиняют в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Такая тактика уже приносила Эрдогану успех на востоке Анатолии, где демократически избранных представителей ПДН обвиняли в терроризме, заводили уголовные дела, бросали за решетку, а на освободившиеся посты ставили членов ПСР. После предыдущих выборов этот метод Эрдоган применил в 97 из 110 населенных пунктов на востоке и юго-востоке страны. С той поры в заключении по-прежнему остаются 40 избранных мэров от ПДН.

Всего за три недели до нынешних выборов прокуратура объявила о подозрении в отношении Мансура Яваша. Пока уголовное дело против него не возбуждено. Однако теперь есть опасения, что Яваш сядет не в кресло мэра Анкары, а в тюрьму, хотя он и победил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Турция заблокировала десятки российских кораблей в Босфоре. РФ терпит убытки. Также сообщалось о договоренностях Порошенко с Эрдоганом о том, что Турция поможет Украине сдержать российскую агрессию в акватории Азовского моря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter