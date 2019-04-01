Мир

Жительница города Такома (американский штат Вашингтон) опасалась, что навсегда останется одинокой. У Литтл Бэр Шварц в возрасте 14 лет выявили синдром поликистозных яичников. Из-за этого заболевания у американки растет борода в связи с переизбытком мужских гормонов. Девушка долгое время тайно брилась и злоупотребляла макияжем, пытаясь замаскировать свой дефект. В 2013 году у нее появился бойфренд и она стала увереннее в себе. Шварц перестала прятать свою особенность от окружающих. И в 2014 году даже приняла участие в конкурсе красоты среди бородатых леди, одержав победу. Однако отношения с бойфрендом вскоре расстроились. Литтл Бэр осталась одна. И уже думала, что больше никогда не найдет подходящего человека.

Однако, как пишет издание Metro, 36-летняя Шварц все же встретила свою любовь в соцсети Facebook. С ней связался 45-летний Тобиас Брэдик, пригласивший ее на свидание — несмотря на то, что был на тот момент женат. Пара встречалась около года, после чего решила пожениться. Проблема была в том, что Литтл Бэр является христианкой, а Тобиас провозгласил себя сатанистом. В итоге влюбленные устроили «смешанную» церемонию. «На самом деле у нас одинаковые этические принципы — просто мы выражаем их разными способами», — говорит новобрачная. На свадьбе присутствовали 40 гостей.

«Он любит меня такой, какая я есть. Впервые я чувствую себя с мужчиной настолько комфортно», — сказала новобрачная. При этом оба супруга верят в полиаморию — взгляд на любовь, допускающий возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений. Так что Литтл Бэр и Тобиас готовы расширить свою семью, но говорят, что в любом случае сохранят нежную привязанность друг к другу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бородатая американка перестала бриться, а ее муж отрастил бороду из солидарности с ней.



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