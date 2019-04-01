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Петр Порошенко задекларировал более миллиарда гривен доходов
1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций государственными чиновниками. Согласно данным, внесенным в Единый реестр деклараций главой государства Петром Порошенко, который в первом туре президентских выборов предварительно финишировал вторым, в 2018 году его доходы составили 1 млрд 527 млн гривен.
В частности, в декларации Порошенко указано, что в прошлом году он получил 336 тысяч гривен в виде заработной платы. Проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке (МИБ) составили почти 21 млн грн. Еще 777 тысяч гривен Петр Порошенко получил от отчуждения недвижимого имущества. Помимо этого, президент задекларировал доход около 400 млн грн в виде дивидендов от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кепитал», а также более 1 млрд 105 млн грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG («Ротшильд Траст АГ»).
В декларации указан доход в размере почти 29 млн гривен — это возвращенная Минфином стоимость покупки облигаций внутреннего госзайма и инвестприбыли при погашении ОВГЗ.
Стоит отметить, что впервые президент задекларировал прибыль от бизнеса, который в последние годы находится в управлении траста. Ранее эти доходы направлялись на развитие компаний.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2017 году Петр Порошенко задекларировал доход в размере более 16 млн гривен. Также президент внес в свой финансовый отчет покупку за свой счет двух квартир в Кропивницком для семей пленных украинских моряков.
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