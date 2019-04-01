Я не хотела притворяться: самая капризная участница покинула реалити «Холостяк» (фото)

Шоу-бизнес

Экономист из Николаева, 28-летняя Анна, покинула романтическое реалити «Холостяк» (СТБ). Никита Добрынин так ни разу и не пригласил Аню на индивидуальное свидание. В четвертом эфире девушка, вместе с еще двумя участницами — Мариной и Юлей — получила приглашение прилететь к Холостяку на Кипр. Эта поездка и стала решающей в ее отношениях с Никитой. — Я не хочу, чтобы рядом со мной находилась девушка, которая постоянно всем недовольна, — сказал Никита после того, как пригласил участница на фабрику роз и в ресторан. — Аня все время была без настроения, и это влияло на всю атмосферу свидания. Анна не скрывает, что была готова к тому, что на Церемонии роз ей придется покинуть проект. Поэтому прощание с Холостяком восприняла без слез и разочарований. Кстати, среди девочек Аня получила прозвище «ледяное сердце» за постоянно недовольный вид и негативное отношение ко всему происходящему. Правда, сама Анна считает, что виной тому Никита, который просто не смог «растопить ее чувства». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна призналась, что больше всего раздражало ее на проекте и почему она никогда не смогла бы влюбиться в Холостяка.

— Аня, что вы подумали, когда увидели Никиту на Первой вечеринке?

— Я практически не волновалась, когда шла на встречу к Холостяку, который встречал всех девушек у входа в дом. Когда мы познакомились, отметила, что Никита приятный и галантный парень. Но, признаюсь, искры между нами не ощутила. Мне было жаль, потому что это для меня главное в отношениях с мужчиной. Только понимая, что между нами возникла какая-то связь, я начинаю по-настоящему интересоваться поклонником.

— Вы сразу были откровенны с Никитой и еще при знакомстве сказали, что вас считают холодной. Вам всегда сложно сближаться с людьми?

— Да, я сдержанная изначально, и так было всегда. Но, но если я действительно «загорелась» мужчиной, то меняюсь до неузнаваемости. Это всегда отмечают мои родители и друзья, люди, которые меня по-настоящему знают. На самом деле, мне абсолютно не сложно сближаться с окружающими, я просто сразу вижу людей, которые «мои», и не хочу тратить время на тех, кто, точно знаю, не задержится в моей жизни. Ну, а если говорить о мужчинах, то меня интересуют только те, кто не боится ко мне подойти.

— А Холостяк?

— Это были совершенно другие условия. Хотя в любом случае не сложно понять, подходит тебе этот человек или нет.

— Иногда участницы, не построившие отношения на проекте с Холостяком, находят там настоящих подруг. Вам это удалось?

— По натуре я скептик, прагматик, реалист и слишком уж далека от сантиментов. Не понимаю, как можно назвать человека другом или подругой спустя две недели общения. Тем более находясь в таких условиях, как мы с девочками. Мы же все были конкурентками! О какой дружбе могла идти речь?! У меня есть друзья, с которыми я дружу еще со школы, лицея, университета. А это, на минуточку, отношения, проверенные десятилетиями! Вот это друзья. Дружба — это проверенные временем, радостями и горестями отношения.

На Холостяке было несколько интересных девочек, с которыми я продолжаю общаться. Мы на связи с Каролиной и Настей, я оценила зрелое и мудрое поведение Лили из Харькова. Кстати, несколько раз виделись и с другими девочками: Мариной, Софией, Элизабет, Викой и Диной.

*Слева направо: Юля, Лиля, Аня, Вика

— В ком из девушек вы видели свою главную конкурентку?

— Знаете, все были очень разные и каждой может заинтересоваться мужчина. К тому моменту, когда я покинула проект, у меня так и не получилось понять, какие предпочтения у Никиты. Поэтому назвать его «фавориток» я не могла.

— Накануне Церемонии роз было предчувствие, что вы покинете проект?

— Конечно! Я была на 99% уверена в этом. Просто объективно и здраво оценивала ситуацию, которая к тому времени сложилась для меня на проекте. Общение с Никитой явно не задалось. Я ожидала, что он пригласит меня на индивидуальное свидание на Кипр, но оказалось, что девушек будет три.

— Вы не скрывали своего разочарования…

— А почему его надо скрывать? Да, мне не хотелось, чтобы со мной на свидании с Никитой был кто-то еще.

— Думаете, тогда все сложилось бы иначе?

— Не уверена. Если оба человека не заинтересованы друг в друге, это ничто не может изменить. Никакой Кипр и даже фабрика роз.

— Вы действительно не любите их запах, как сказали в проекте?

— Он был слишком приторный. Как и шоколад с розами. Я люблю чистый шоколад и сказала об этом Никите. Честно говоря, не видела повода притворяться и вести себя так, будто мне все нравилось. Да, мне не нравилось ничего и не было смысла что-то специально выдумывать.

— Какие качества вы цените в мужчинах?

— Для меня в первую очередь важно, чтобы между людьми возникла искра, «химия», притяжение — называйте это как угодно. Если это есть, то уже на многое закрываешь глаза, даже, порой на не очень привлекательные вещи. Просто в таких ситуациях, меня начинает тянуть к человеку магнитом. Хотя. На самом деле, я ценю в мужчине качества, которые позволяют его безоговорочно уважать: наличие собственного мнения и позиции, умение верно расставлять приоритеты в жизни, интеллект в тандеме с успешностью, уважение к женщинам, честность и, конечно, верность.

— Вы не жалеете, что пришли на проект?

— У меня нет для этого причин. К тому же, проект помог посмотреть на себя со стороны и на время выйти из зоны комфорта. Так что, пусть этот опыт останется со мной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter