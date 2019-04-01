- 17:37 Курс доллара резко упал на межбанке
- 17:36 За выступление на «Евровидении» Мадонна получит баснословный гонорар
- 17:32 Юлия Тимошенко задекларировала драгоценности Chanel, Cartier, Chopard и отсутствие недвижимости
- 17:27 Я не хотела притворяться: самая капризная участница покинула реалити «Холостяк»
- 17:27 Больная раком в последней стадии девушка чудом излечилась и вернула деньги, собранные на ее похороны
- 17:27 В Одессе спецназ задержал группу «боевиков», ворвавшихся в офис Службы автомобильных дорог
- 17:26 Играющие против Зеленского показывали немое кино слепым людям, — Игар Тышкевич
- 17:10 У Супрун рассказали, что и как изменилось для украинцев с 1 апреля
- 17:09 Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности
- 17:03 Последний день марта установил температурный рекорд в Киеве
В Одессе спецназ задержал группу «боевиков», ворвавшихся в офис Службы автомобильных дорог (фото, видео)
Совсем не шуточное «маски-шоу» можно было наблюдать в понедельник, 1 апреля, у входа и в самом здании службы автомобильных дорог в одесской области по улице Михаила Грушевского. Туда под предводительством предпринимателя, ворвались «крутые парни», усмирять которых пришлось вооруженным спецназовцам.
«В региональную службу автомобильных дорог ворвалась „титушня“ во главе с предпринимателем, который когда-то был подрядчиком или заказчиком, — пояснил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.- Короче, когда-то он активно „пилил“ бюджет и не успел допилить, потому что был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов».
По его данным, у этого предпринимателя остались какие-то претензии к облавтодору, а также намерение получить от структуры долг.
По другим сведениям, этим «предпринимателем» был Араик Амирханян, который с марта 2017 года находится в розыске по подозрению в причинении умышленного телесного повреждения. Он также является основателем строительной компании ООО «Дорлидер». Именно его сегодня вместе с «титушками» задержали правоохранители. Сейчас все они доставлены в Хмельницкое отделение полиции.
Напомним, в конце февраля 2019 года под Одессой остановили автобусы с «титушками», которые ехали из столицы для организации провокаций в Одессе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».