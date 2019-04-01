Происшествия

Совсем не шуточное «маски-шоу» можно было наблюдать в понедельник, 1 апреля, у входа и в самом здании службы автомобильных дорог в одесской области по улице Михаила Грушевского. Туда под предводительством предпринимателя, ворвались «крутые парни», усмирять которых пришлось вооруженным спецназовцам.

«В региональную службу автомобильных дорог ворвалась „титушня“ во главе с предпринимателем, который когда-то был подрядчиком или заказчиком, — пояснил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.- Короче, когда-то он активно „пилил“ бюджет и не успел допилить, потому что был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов».

По его данным, у этого предпринимателя остались какие-то претензии к облавтодору, а также намерение получить от структуры долг.

По другим сведениям, этим «предпринимателем» был Араик Амирханян, который с марта 2017 года находится в розыске по подозрению в причинении умышленного телесного повреждения. Он также является основателем строительной компании ООО «Дорлидер». Именно его сегодня вместе с «титушками» задержали правоохранители. Сейчас все они доставлены в Хмельницкое отделение полиции.

Напомним, в конце февраля 2019 года под Одессой остановили автобусы с «титушками», которые ехали из столицы для организации провокаций в Одессе.

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