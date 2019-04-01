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Первоапрельская "шутка" по-киевски: с крыши дома сбросили рояль (видео)
В Киеве компания экстремалов оригинально отпраздновала 1 апреля, сбросив с крыши жилого дома по проспекту Победы огромный рояль. «ФАКТЫ» писали, как в старину дурачили киевлян 1 апреля.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а «шутники» скрылись.
В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент падения музыкального инструмента.
Напомним, в середине декабря в Днепре молодые люди выбросили с балкона микроволновку. Гуляющая в это время во дворе дома девушка с ребенком чудом не пострадала.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.