Первоапрельская "шутка" по-киевски: с крыши дома сбросили рояль (видео)

Происшествия

В Киеве компания экстремалов оригинально отпраздновала 1 апреля, сбросив с крыши жилого дома по проспекту Победы огромный рояль. «ФАКТЫ» писали, как в старину дурачили киевлян 1 апреля.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а «шутники» скрылись.

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент падения музыкального инструмента.

Напомним, в середине декабря в Днепре молодые люди выбросили с балкона микроволновку. Гуляющая в это время во дворе дома девушка с ребенком чудом не пострадала.

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