- 19:04 Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности
- 18:57 «Динамо» продало футболиста в Бразилию за 5 млн евро
- 18:52 Везли как опасных преступников: крымскотатарский активист рассказал об этапировании в Ростов-на-Дону
- 18:46 Выборы 2019: в НАТО до окончания второго тура сохраняют молчание
- 18:15 Попытки хакеров вмешаться в работу ЦИК пока безрезультатны, — МВД
- 17:57 Модель-аристократка поразила жуткой худобой и откровенным платьем с бриллиантами
- 17:53 Первоапрельская "шутка" по-киевски: с крыши дома сбросили рояль
- 17:37 Курс доллара резко упал на межбанке
- 17:36 За выступление на «Евровидении» Мадонна получит баснословный гонорар
- 17:32 Юлия Тимошенко задекларировала драгоценности Chanel, Cartier, Chopard и отсутствие недвижимости
«Динамо» продало футболиста в Бразилию за 5 млн евро
Полузащитник киевского «Динамо» Че Че, не сумевший закрепиться в основной обойме команды Александра Хацкевича, вернулся в Бразилию.
О подписании с футболистом контракта на четыре года на своем официальном сайте сообщил «Сан-Паулу». От продажи 26-летнего Че Че столичный клуб выручит 5 млн евро.
Напомню, что в июле прошлого года Че Че перешел в «Динамо» из «Палмейраса» за 4,8 млн евро. В текущем сезоне центральный полузащитник провел за «бело-синих» 16 поединков, отличившись одной голевой передачей и выиграв Суперкубок Украины.
Кстати, может продолжить карьеру на родине и другой динамовский бразилец — Буэно, который отправился в Бразилию для проведения переговоров.
Напомню, что трансферное окно в Бразилии закрывается 2 апреля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче с «Челси» потерпело самое крупное домашнее поражение в еврокубках.
Фото ФК «Сан-Паулу»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...