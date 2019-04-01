Спорт

«Динамо» продало футболиста в Бразилию за 5 млн евро

Полузащитник киевского «Динамо» Че Че, не сумевший закрепиться в основной обойме команды Александра Хацкевича, вернулся в Бразилию.

О подписании с футболистом контракта на четыре года на своем официальном сайте сообщил «Сан-Паулу». От продажи 26-летнего Че Че столичный клуб выручит 5 млн евро.

Напомню, что в июле прошлого года Че Че перешел в «Динамо» из «Палмейраса» за 4,8 млн евро. В текущем сезоне центральный полузащитник провел за «бело-синих» 16 поединков, отличившись одной голевой передачей и выиграв Суперкубок Украины.

Кстати, может продолжить карьеру на родине и другой динамовский бразилец — Буэно, который отправился в Бразилию для проведения переговоров.

Напомню, что трансферное окно в Бразилии закрывается 2 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче с «Челси» потерпело самое крупное домашнее поражение в еврокубках.

Фото ФК «Сан-Паулу»



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